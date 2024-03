La nuova odissea di “Final Fantasy VII – Rebirth”

Molto più di un semplice remake, un nuovo viaggio, realizzato con totale rispetto per il gioco che lo ispira Paolo Paglianti







Quando Square Enix, l’editore del franchise di “Final Fantasy”, ha deciso di rispolverare il capitolo più amato e giocato della serie, uscito nel lontano 1997, ha scelto la strada più rischiosa. Non un semplice remake con la grafica migliorata (cosa che sarebbe stata tutto sommato semplice, visto che parliamo di un gioco uscito per la primissima PlayStation), ma una re-immaginazione completa, realizzata con la massima passione e con il rispetto dell’originale, cambiando però parecchi elementi del gioco classico. Per di più, dividendo la storia in tre parti, semi-autoconclusive, pubblicate separatamente ad anni di distanza. Quasi un percorso a ostacoli, soprattutto in un periodo come quello attuale, dove è facilissimo far infuriare i fan di vecchia data e scatenare infuocate rivolte online. Invece, "Rebirth" ha fatto centro in pieno.

Il trailer di Final Fantasy VII - Rebirth

Il primo capitolo di questo titanico remake-reboot è uscito nel 2020, su PlayStation 4 e battezzato (con poca fantasia) "Final Fantasy VII – Remake". Racconta la prima parte del viaggio di Cloud con i suoi amici nella mega città di Midgar e la loro lotta contro la megacorporazione Shinra che sta spremendo le risorse dell’intero pianeta per i propri biechi obiettivi. "Rebirth" parte dove "Remake" si concludeva, con una gigantesca battaglia che lascia buona parte di Midgar in rovina e il nostro gruppo di eroi che lascia la città per esplorare l’intero pianeta.

Ogni capitolo di “Final Fantasy” è slegato dagli altri, a parte qualche personaggio ricorrente ed elementi come i Chocobo, i giganteschi pennuti che i giocatori possono cavalcare in quasi ogni titolo della serie. Per questo motivo, potrete godervi “Rebirth” anche se non avete mai giocato un altro “Final Fantasy” in vita vostra, non avete mai letto un fumetto dedicato al suo ciclo e nemmeno visto il film animato del 2001 “The Spirits Within”. Certo, nel caso specifico di “Rebirth”, tutto ha un po’ più senso avendo visto la prima parte della trilogia, ovvero il “Remake” di cui vi abbiamo parlato, e inizierete a giocarci sapendo che per vedere la conclusione finale del suo arco narrativo, dovrete magari aspettare altri quattro o cinque anni per il terzo capitolo. Tuttavia, grazie ai numerosi flashback e alla quantità industriale di dialoghi, potrete godervelo anche come capitolo a sé stante, esplorando l’immenso mondo techno-fantasy in cui convivono spettacolari incantesimi ed elicotteri d’assalto, autostrade asfaltate con mezzi blindati, industria pesante e combattimenti con spade enormi. È l’affascinante e unico “mix” tipico di “Final Fantasy”, un gusto unico nel panorama videoludico e vero segreto di un successo che resiste come una roccia da oltre trent’anni.

“Rebirth” è anche uno spettacolo grandioso per gli occhi: i panorami delle diverse location sono semplicemente magnifici. In questa “re-immaginazione” del classico della prima PlayStation, anche i combattimenti sono stati ricostruiti da zero: anziché scontri a turni su schermate fisse, ora si combatte come in un gioco d’azione, menando fendenti e chiudendovi in parate al momento giusto. Tuttavia, la dimensione strategica è rimasta: mettendo il gioco in pausa, è possibile scegliere la magia più adatta, oppure l’oggetto da utilizzare o il tipo di attacco e persino coordinarsi con i compagni di viaggio coinvolti nello scontro.

11 minuti di gameplay di Rebirth

“Final Fantasy VII - Rebirth” è molto più di un remake o di un reboot: è un nuovo viaggio, realizzato con totale rispetto per il gioco che lo ispira, ma perfettamente a suo agio nel panorama dei videogame moderni. Chi ha giocato all’originale, troverà centinaia di riferimenti (se non migliaia) e potrà rivivere le stesse avventure, ma con un dinamismo e una profondità spesso superiori. Chi non ci ha mai giocato, potrà affrontare uno dei migliori “Final Fantasy” mai realizzati, con un’avventura piena di cose da fare, location da esplorare e oltre 70 ore di gioco.

Il gioco è tradotto nella nostra lingua e ha un PEGI età consiglia 16+. è disponibile solo per PlayStation 5, anche se probabilmente in futuro arriverà una versione PC, come è successo per il precedente “Remake”. È anche disponibile un demo gratuito, nel caso vogliate provarlo prima dell’acquisto.