La nuova stagione di Formula 1 si “vive” con “F1 24”

Appassionati del Cavallino Rampante, volete rivivere la splendida vittoria di Leclerc al GP di Monaco? Per una magnifica coincidenza, è arrivato proprio in questi giorni il videogame che fa per voi. “F1 24”, ovvero il nuovo capitolo del franchise di Electronic Arts, è sulla griglia di partenza con un’edizione aggiornata al Campionato 2024 e promette di farci gustare e godere la magia del circus della F1 a 360 gradi!

Lo spettacolare trailer di F1 24

“F1 24” sta alla Formula 1 proprio come “FC 24” della stessa EA sta al calcio. Non permette solo di sfrecciare su uno dei ventiquattro circuiti ufficiali del Mondiale di quest’anno, ma di vivere la carriera di un pilota di F1, sia che lo creiate dal nulla o che decidiate di “impersonare” uno dei piloti che corrono nel circus. Il gioco è stato realizzato sulle fondamenta del già eccellente capitolo del 2023, con la consulenza diretta del tre volte campione del mondo Max Verstappen, a garanzia di una sempre maggiore fedeltà simulativa.

Naturalmente, “F1 24” non rivoluziona nessuno degli aspetti fondanti del franchise: Electronic Arts sa che milioni di appassionati non vedono l’ora di provare il nuovo capitolo di questa saga sportiva anche solo per gli aggiornamenti delle scuderie e per il calendario aggiornato e “coordinato” con il Mondiale che vediamo nei weekend in tv.

Tuttavia, se per “FC 24” e molti altri titoli sportivi abbiamo notato comunque un miglioramento o comunque qualche piccola innovazione in alcune aree, nel caso di “F1 24” le differenze rispetto al capitolo precedente sono ai minimi termini. Se escludiamo la rivisitazione dei circuiti di Silverstone, Spa, Jeddah e Losail, che è ben evidente per ogni appassionato, per gli altri venti circuiti gli aggiornamenti sono davvero minimi. Lo stesso possiamo dire per il modello fisico e di guida, che sicuramente aggiunge qualche piccola modifica che verrà apprezzata dai giocatori più appassionati in grado di analizzare le curve al millimetro e al decimo di secondo, ma che per la stragrande maggioranza dei gamer porteranno a cambiamenti quasi impercettibili. Anzi, abbiamo notato delle novità verso chi gioca con gli aiuti attivati e in modalità più “arcade”, quindi allontanandosi dai rigori simulativi e cercando una gara più rilassata e immediata. “F1 24” permette, rispetto al cugino dell’anno scorso, più semplicità di guida con il joypad, rispetto al volante con force feedback.

Altra novità rilevante, da quest’anno potete scegliere di “impersonare” un pilota che corre o ha corso nel passato, quindi non solo Verstappen o Leclerc, ma anche Senna o Schumacher. Perdiamo invece la “modalità storia” di Breaking Point, che negli ultimi capitoli aveva introdotto i giocatori nel simulatore con una specie di “serie tv” interattiva e delle gare unite da una “trama”.

Leclerc e Albon affrontano il GP di Monaco con F1 24

Non vogliamo assolutamente dire che “F1 24” non sia un ottimo gioco: nel panorama attuale, come succede spesso per i giochi sportivi di Electronic Arts e Take-Two, non è il migliore solo perché è praticamente l’unico concorrente, ma perché è il frutto di decenni di esperienza e di un team che è totalmente focalizzato nel creare ogni 12 mesi il miglior gioco di F1 possibile. Visivamente, il gioco è quasi indistinguibile dalle dirette di Sky, con punte di eccellenza da lasciare a bocca aperta nelle gare notturne o sui circuiti rivisti per l’edizione 24, anche se le animazioni dei piloti tra una gara e l’altra rimangono ancora piuttosto deludenti. Forse, la “colpa” è del fatto che anche quest’anno il gioco è compatibile con PS4 e Xbox One e che quindi è costretto a innovare l’aspetto grafico con il freno tirato a causa delle “vecchie” console. Al tempo stesso, è un’ottima notizia per chi non è ancora passato a Xbox Series X e PS5 e può ancora godersi per un altro anno la Formula 1, pur scendendo a patti in termini di esperienza visiva e fluidità.

“F1 24” è disponibile per Xbox Series X e One, per PS4 e PS5 e su PC. Il rating età consigliata PEGI è 3+ ed è naturalmente tradotto nella nostra lingua.