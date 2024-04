L’affilata spada cyberpunk di “Stellar Blade”

Il gioco d’azione coreano che gli appassionati di “Nier Automata” non dovrebbero perdersi è solo su PlayStation 5 Paolo Paglianti







Nonostante sia una primavera avara di esclusive blasonate – nessun “Gran Turismo” o “Uncharted” in vista - chi gioca su PlayStation si è comunque goduto la semi-esclusiva di “Hellriders 2”, piovuta dal cielo (è il caso di dirlo!) inattesa e quasi all’improvviso. “Stellar Blade” segue un po’ lo stesso percorso: in un anno scandito da grossi titoloni, sarebbe passato in sordina, peraltro ingiustamente, mentre in questo inizio 2024 si gode i riflettori e l’attenzione dei gamer.

Il trailer di Stellar Blade

Siamo in un futuro dark e triste: la Terra è stata distrutta da un’invasione aliena, e le città sono trasformate in scheletriche rovine abitate dai mostruosi Naytiba, mostracci con troppi tentacoli e artigli per risultare anche lontanamente simpatici. La nostra alter ego, Eve, è una delle guerriere spedite sulla superficie della Terra per tentare di riconquistare ciò che è nostro – proprio come in “Hellraiders 2”, viene sparata sulla superficie a bordo di una capsula. L’assalto in grande stile non va benissimo, e Eve è una dei pochi soldati umani ad arrivare sulla superficie tutta intera. Inizia così un’avventura da circa 25-30 ore in cui esplorerete le rovine della Terra post-apocalisse e combatterete contro un’orda di nemici apparentemente infinita.

Sebbene possa colpire anche da lontano, Eve preferisce i combattimenti in corpo a corpo, menando fendenti e affondi, facendo a fette i Naytiba che si trova sulla strada. Il sistema di combattimento di “Stellar Blade” è la star del gioco: i duelli sono impegnativi e richiedono una danza perfetta di colpi, parate e schivate che non è molto lontana da quanto capita nei “Souls-like”, i giochi che si ispirano al nipponico franchise di “Dark Souls”.

Sia chiaro, i combattimenti di “Stellar Blade” sono assai meno punitivi dei “Souls” propriamente detti. Se da un lato è necessario sapersi districare con i comandi del joypad PlayStation per inanellare efficacemente parate e attacchi, drizzare le antenne per capire quando un assalto nemico è imparabile, cogliere l’attimo fugace della “finestra” in cui è possibile ribattere a un affondo dell’avversario, “Stellar Blade” rimane comunque un gioco assai più comprensivo e battibile di “Elden Ring” e soci. Se poi proprio non riuscite ad avanzare, esiste anche la modalità “storia” che rende i combattimenti quasi una formalità, e addirittura vi segnala in modo plateale quando e come controbattere agli attacchi nemici. Se invece adorate le sfide impegnative, battendo il gioco a livello normale, è possibile selezionare la modalità “+” ancora più esigente.

Gli attacchi speciali di Eve

Tra un combattimento e l’altro, c’è da girare parecchio in “Stellar Blade”: due aree molto vaste che magari non brillano per originalità – siamo pur sempre in un mondo in rovina – ma premiano i giocatori curiosi con extra interessanti e missioni secondarie coinvolgenti, con puzzle ambientali e parti da “platform”, che invece non abbiamo trovato all’altezza del resto dell’esperienza.

L’aspetto visivo del gioco è di ottima qualità. “Stellar Blade” nasce in Corea del Sud e dimostra da ogni poro la sua provenienza: l’estetica delle armi, lo stile delle astronavi e il look cyberpunk della tecnologia umana, il gusto per i toni dark della storia (un po’ prevedibile, a dire il vero). Per esempio, è possibile indossare un “completo” che mette completamente a nudo il corpo di Eve, ma che al tempo stesso annulla lo scudo protettivo della protagonista e rende il gioco più impegnativo. In generale, se avete giocato e apprezzato titoli come “Devil May Cry”, “Bayonetta” e soprattutto “Nier: Automata”, con “Stellar Blade” vi sentirete immediatamente a casa.

Siete ancora indecisi? Nessun problema: potete provare il demo scaricabile gratuitamente, e che vi permette non solo di provare i primi minuti di gioco, ma anche di “salvare” i progressi e mantenerli nel caso decidiate di acquistare e giocare il titolo completo. È il metodo migliore per capire se “Stellar Blade” faccia o meno al caso vostro, visto che dopo la parte iniziale, è un crescendo di combattimenti e esplorazione.

“Stellar Blade” è disponibile solo su PlayStation 5 ed è tradotto nella nostra lingua. Il gioco ha un PEGI età consigliata 18+.