L’avventura non convenzionale di “Super Mario RPG”

Mario e la sua banda impegnati in un’avventura fuori dagli schemi platform Paolo Paglianti







Siamo alle solite. La Principessa Peach è stata rapita, e indovinate un po’ a chi toccherà andare a salvarla? Ovviamente è un lavoro per Super Mario, l’idraulico italiano che dal 1985 sistema a dovere i nemici della Principessa e chi porta scompiglio nel Regno dei Funghi.

Qui però non si salta. O meglio, ogni tanto si salta, ma l’azione è focalizzata sull’esplorazione di boschi, castelli e sotterranei. Quando si incontra un nemico, bisogna affrontarlo con un piccola battaglia a turni, quasi uno scontro scacchistico. Perché lo “RPG” del titolo sta per “Role Play Game”: avete proprio indovinato, è il gioco di ruolo di Super Mario.

Il trailer di Super Mario RPG

Spoiler alert: in realtà, Bowser e la Principessa li ritroviamo assai velocemente, praticamente prima dei titoli di testa del gioco. Il veloce duello con Bowser ha degli esiti catastrofici: non solo Peach è sparita nel nulla, ma Bowser viene detronizzato e al suo posto si pianta una enorme spada parlante, il malefico Fabbro Magno. Mario dovrà quindi affrontare nemici vecchi e nuovi per cercare di liberare il Regno dei Funghi da ogni minaccia.

Troverete una mappa del mondo di gioco, che vi permette di muovervi tra una location e l’altra: quando vi avvicinate a una città o una fortezza, la visuale si “ingrandisce” e potrete muovere Mario in giro per l’ambientazione, cercando di evitare i nemici e andando a caccia di oggetti e segreti. Se un avversario si avvicina troppo, inizia lo scontro tattico. Il combattimento è riprodotto su una piccola scacchiera dove eroi e cattivoni attaccano a turni alterni: la strategia è tutta nello scegliere l’attacco migliore, che sia una martellata sui denti, il tradizionale salto in testa che Mario effettua anche nei giochi platform, o un incantesimo come palle di fuoco o una cascata di fulmini. Non mancano oggetti per recuperare le forze o soccorrere gli amici in difficoltà. Proprio come nei giochi di ruolo ispirati a Dungeons and Dragons, Mario non combatterà da solo, ma presto formerà una squadra con gli amici di sempre e con personaggi più originali che lungo la strada si offriranno di unire le forze.

In soldoni, “Super Mario RPG” ricorda molto “Final Fantasy”: e non è certo un caso, visto che il “Super Mario RPG” originale, uscito per console Super NES nel 1996, era stato creato proprio dagli stessi autori del franchise “Final Fantasy”.

Come funzionano i combattimenti di Super Mario RPG

Non allarmatevi, non è un gioco complesso: nella prima mezz’ora vi viene spiegato tutto quello che c’è da sapere e in più è possibile giocare in modalità “facile” per evitarsi qualsiasi ostacolo nei combattimenti. Inoltre, nel remake per Switch, sono stati aggiunti dei comodi bonus, come il salvataggio automatico a ogni cambio di livello, che rendono l’esperienza sicuramente meno complicata. Anzi, “Super Mario RPG” è ideale proprio per chi non ha mai giocato un “Final Fantasy” o altri giochi di ruolo “alla giapponese”: nel suo essere essenziale e vecchio stile, persino un po’ troppo lineare, è perfetto per chi ama Super Mario e vuole provare un’avventura diversa dal solito.

Chi ha giocato all’originale del 1996 si troverà a casa perché, al di là dei piccoli ritocchi di cui abbiamo parlato e, ovviamente, di un aspetto grafico mostruosamente migliorato, il gioco è praticamente identico. Chi non ci ha mai giocato in passato, scoprirà un delizioso gioco di ruolo alla Mario, colorato e pieno di idee interessanti, da spolparsi con gusto.

“Super Mario RPG” è disponibile solo su Nintendo Switch e, novità del remake, per la prima volta completamente in italiano. Il PEGI età consigliata è 7+