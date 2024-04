L’avventura puzzle-horror di “Alone in the Dark”

Di nuovo, da soli nel buio. Ma neanche tanto, considerando la ragguardevole popolazione di mostri che si aggira nell’ombra Paolo Paglianti







Prima di “Resident Evil”, era arrivato l’originale “Alone in the Dark”. Classe 1992, anni prima della PlayStation e della Xbox, aveva dettato le regole dei survival horror con la sua avventura dalle atmosfere dark e gotiche, ispirate ai lugubri racconti di H. P. Lovecraft. Il franchise è caduto un po’ nel dimenticatoio, purtroppo, con solo un paio di tentativi di reboot che però non sono finiti benissimo. Almeno, fino a oggi: è ora di rispolverare la doppietta a caccia di mostri!

Il trailer di Alone in the Dark

Come capita spesso di questi tempi, il nuovo “Alone in the Dark” non è esattamente un remake o un reboot, ma piuttosto una totale re-immaginazione del gioco che mischia i capitoli usciti finora con una storia originale. Atmosfere e personaggi sono gli stessi dei primi capitoli, ma il gioco è stato demolito e ricostruito dalle fondamenta. Scopriamo che la destinazione del nostro viaggio è Villa Derceto, un sanatorio per malattie mentali nell’America degli anni ’30, dove Emily Hartwood e l’investigatore privato Edward Carnby (“interpretati” dagli attori Jodie Comer e David Harbour) si recano per scoprire il fato dello zio di Emily, Jeremy Hartwood.

Appena arrivati, scoprono che qualcosa non va per il verso giusto. Jeremy è sparito, lasciando diari e note che raccontano confusamente di esseri malvagi e di riti oscuri. Così, scegliendo se giocare nei panni di Emily o di Edward, dovrete esplorare ogni angolo dell’oscuro edificio per scoprire cosa sta succedendo tra le mura della villa-sanatorio. Come “Resident Evil” e “Dead Space”, il gioco vi mostra il mondo esterno con una visuale da dietro le spalle del o della protagonista, in terza persona. Visivamente, gli scenari sono assai ben realizzati, mentre le animazioni dei personaggi a volte non ci hanno completamente soddisfatto. Segnaliamo che c’è anche la possibilità, pagando un piccolo extra, di giocare con le “skin” dei protagonisti del gioco del 1992, con una grafica davvero “retrò”.

Senza volervi svelare troppo, perché il bello di “Alone in the Dark” è proprio scoprire passo dopo passo il mistero che avvolge il gioco, realizzerete presto che villa Derceto è una specie di “fulcro” da cui è possibile raggiungere luoghi anche remoti tramite un medaglione che crea dei portali. In questo modo, mentre nell’edificio esplorerete le varie stanze e saloni a caccia di indizi e oggetti, nei livelli “esterni” si aggiunge il brivido degli incontri con i mostri da incubo tipici del franchise di “Alone in the Dark”. Il vostro eroe (o eroina) potrà affrontarli a colpi di armi da fuoco, ma ricordatevi che i proiettili saranno sempre troppo pochi, oppure con asce, spranghe o picconi, che però hanno il pessimo difetto di “esaurirsi” con l’uso e lasciarvi letteralmente a mani vuote, solitamente proprio in mezzo a un duello sovrannaturale. L’alternativa migliore, specie ai livelli di difficoltà maggiore, è cercare di evitare gli scontri, muovendosi lentamente e magari allontanando i mostri che pattugliano l’area lanciando oculatamente qualche oggetto che li distragga.

Un sguardo a Villa Derceto

Tra la parte investigativa e quella dei combattimenti, abbiamo preferito enormemente la prima. Gli enigmi di “Alone in the Dark” sono proprio stuzzicanti e interessanti, a livello dell’originale o delle avventure “punta e clicca” degli anni ‘90. Troverete oggetti, porte chiuse, forzieri e una miriade di piacevoli puzzle e dovrete spremervi le meningi per capire come superare questi ostacoli. La mappa della villa vi aiuta assai in questo, indicando automaticamente le stanze esplorate, quelle “completate” (dove cioè avete trovato tutti gli oggetti), le porte bloccate, e i puzzle ancora da risolvere, segnalando peraltro in verde quelli per cui avete tutte le informazioni o oggetti per risolverli.

Questi puzzle non sono né enormemente difficili né astrusi: leggendo i diari e seguendo la trama, si può intuire come risolverli, una sfida molto stimolante. C’è anche la possibilità di giocare (a livello super difficile) senza alcun aiuto e questo rende il gioco assai più complicato da terminare. I combattimenti sono invece un po’ più legnosi e imprecisi, specie se confrontati con il recente remake di “Resident Evil”, dove sono l’anima della sfida. C’è anche da dire che in “Alone in the Dark” gli scontri sono molto più rarefatti, più vicini all’idea di survival horror che sparatutto vero e proprio, quindi non è mai un problema insormontabile, solo un po’ fastidioso quando si ha a che fare con più mostri contemporaneamente. Ad aggiungere un ulteriore livello di sfida, è possibile giocare una seconda volta con l’altro personaggio (Emily o Edward) e affrontare enigmi, location e situazioni a volte diverse rispetto al primo percorso; per arrivare alla fine del gioco, ci metterete circa 8-10 ore per personaggio. Nell’insieme, ci siamo divertiti molto giocando ad “Alone in the Dark”, soprattutto nella parte esplorativa e di enigmi. Non raggiunge magari le vette del rivoluzionario primo capitolo del 1992, ma non sfigura per niente tra i survival horror moderni.

“Alone in the Dark” è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il PEGI è, come per ogni survival che si rispetti, 18+. Il gioco è tradotto nella nostra lingua, ma solo nei sottotitoli.