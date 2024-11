L’avventura tra le isole di “Mario e Luigi – Fraternauti alla carica”

I due idraulici più famosi dei videogiochi uniscono le forze in uno spin off diverso dal solito Super Mario Paolo Paglianti







Una catastrofe ha colpito il mondo di Elettria, che ora è diviso in una manciata di isolette separate e lontane tra loro. Chi può aiutare gli abitanti del fu continente, ora arcipelago, a ricollegare le isolette e sconfiggere i cattivoni che le affliggono? Naturalmente, la coppia di idraulici italiani più celebre dei videogame (e anche del grande schermo!).

Mario e Luigi vengono quindi proiettati in Elettria e la loro missione sarà quella di trovare il modo di raggiungere le altre isole (piccolo spoiler, con un mega cannone umano che li spara verso la direzione successiva) e poi capire come riattivare il collegamento verso l’isola Navigante, l’unica che può alterare la propria rotta e avvicinarsi abbastanza per scagliare la coppia verso nuovi lidi. Tra il dire e il fare, come recita il proverbio, non c’è solo il mare, ma anche un’orda di mostriciattoli e parecchi enigmi da risolvere.

Un pizzico di platform, quintali di gioco di ruolo, puzzle quanto basta. “Mario e Luigi - Fraternauti alla Carica” è uno spin-off dei classici platform di Nintendo con una ricetta tutta sua, tutto sommato abbastanza lontana dai classici giochi che hanno per protagonista il baffuto idraulico italiano.

L’esplorazione delle isole è piena di “barriere” che potrete superare solo in un secondo tempo, quando troverete la “chiave giusta”. Per esempio, nelle prime ore di gioco non potrete superare i massi piazzati opportunatamente lungo alcune strade e nemmeno entrare nelle tubature troppo strette. Girare per le isole e scovare i loro segreti ricorda assai gli Zelda bidimensionali (come il recente e divertentissimo “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”), cosa che per noi è un gran complimento. Proprio come negli “Zelda” classici, quando incontrate un nemico, non potrete semplicemente saltargli in testa, ma dovrete affrontare un piccolo scontro a turni in cui Mario e suo fratello scelgono gli attacchi a loro disposizione prima di difendersi da quelli nemici.

Strategia e ritmo. In queste battaglie sarà fondamentale il tempismo con cui premerete le varie combinazioni di tasti: per esempio, i due fratelli possono sfoggiare come loro attacco il celebre salto in testa sul nemico, ma se premerete al momento giusto i tasti A e B, decuplicherete il danno inferto e renderete molto più veloce la battaglia. Lo stesso vale quando dovrete difendervi, evitando al momento giusto gli attacchi nemici e, con un po’ di bravura, anche infliggere dei danni di risposta.

C’è anche una componente platform: per esempio, Mario e Luigi dovranno saltellare tra i punti della mappa con una certa destrezza, anche se l’impegno necessario è decisamente minore e lontano anni luce dai platform veri e propri di Super Mario. Poi, ci sono i puzzle: niente di particolarmente astruso, ma gradevoli da risolvere e piuttosto vari tra loro. Dovrete capire dove trovare un masso e spostarlo al punto giusto per poter raggiungere una piattaforma apparentemente troppo alta, oppure attivare dei pulsanti in sequenza per apre cancelli e barriere in modo da poter passare. Dovrete anche coordinare i due fratelli: sebbene guiderete sempre Mario, con un tasto della Switch potrete chiedere a Luigi di “fare qualche cosa di utile”, tipo attivare un pulsante remoto o acchiappare dei collezionabili. Incredibile a dirsi, il gioco che ha per protagonista i due fratelli idraulici non prevede alcun genere di gioco a due cooperativo ed è un vero peccato anche considerando – come avrete intuito a questo punto della nostra prova – che il taglio del gioco è pensato anche per un pubblico alle prime armi e quindi ai ragazzini che affrontano un “gioco di ruolo” (sebbene assai semplificato) alla “Zelda” per la prima volta. Per come è pensato invece “Mario e Luigi - Fraternauti alla Carica”, potrete condividere le 30 e passa ore del gioco con figli e fratellini più piccoli solo assistendoli nella loro avventura in solitaria.

“Mario e Luigi - Fraternauti alla Carica” è disponibile solo su Nintendo Switch ed è completamente tradotto nella nostra lingua. Il PEGI età consigliata, come prevedibile, è assai basso: 7+