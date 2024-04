Le mille trasformazioni di “Princess Peach: Showtime!”

Super Mario, sei inutile: ora è la Principessa che salva il mondo! Paolo Paglianti







Questa volta, Bowser non c’entra. La Principessa Peach, quella che spesso viene rapita dal cattivone di turno e poi viene salvata da Super Mario e soci, è la protagonista di un’avventura colorata, piena di sorprese e perfetta per i più piccoli. Quella che doveva essere una piacevole serata a teatro diventa un’avventura di circa 8-10 ore in cui Principessa Peach dovrà affrontare una serie di livelli tematici e rimettere a posto le cose, dopo il malvagio attacco di Uva Spina e i suoi perfidi Mosti.

Il trailer

Guidando la Principessa, dovrete quindi entrare nei vari set del teatro e far fuori i Mosti, raccogliere come al solito monete e stelle, e generalmente affrontare un “boss” di fine livello. Attenzione, non è esattamente un gioco di piattaforme alla “Super Mario”: potrete saltare e potrete sferrare i vostri attacchi (sì, il gioco si controlla con due tasti!), ma siamo ben lontani dalle piattaforme sfidanti e impegnative di “Super Mario Bros Wonder” o dai puzzle di “Mario Vs Donkey Kong”.

Nell’avventura di Peach, Nintendo ha puntato sulla varietà: in ogni set di livelli (sono una trentina in totale) vede Peach trasformarsi in una eroina con abilità specifiche. Per esempio, la vedremo diventare una Cowgirl nei livelli Western, in cui potrà prendere al lazo i nemici e scagliarli da tutte le parti. Oppure una Ninja che si nasconde nell’ombra e colpisce i nemici alle spalle, o una Spadaccina, una Cuoca, una Sirena o una Pattinatrice su ghiaccio. A ogni “costume” corrisponde anche un modo diverso di affrontare i livello – la spadaccina affetterà i Mosti a viso aperto, mentre la Cowgirl dovrà anche seguire la carovana degli avversari a cavallo, mentre la Investigatrice sarà impegnata a scovare dettagli e indizi. La varietà nel gameplay, nel gioco, non manca di certo: c’è un po’ di platform, avventura, gioco di combattimento, corse, picchiaduro.

Le abilità della Principessa Peach

In generale, il livello di difficoltà è assai ridotto: “Princess Peach: Showtime!” è quindi un gioco perfetto per i meno esperti e i più piccoli, che si completa senza grossi ostacoli in meno di 10 ore. C’è però da dire che i collezionabili, come succede spesso nei titoli del franchise “Super Mario” sono piuttosto difficili da scovare al primo “giro”, e spingeranno i giocatori più appassionati a rivisitare i livelli per trovarli tutti e completarlo al 100%.

“Princess Peach: Showtime!” è disponibile solo su Nintendo Switch e ha un PEGI 7+. Il gioco è tradotto nella nostra lingua, ed esiste un demo gratuito se volete provarlo senza spendere un centesimo.