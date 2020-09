Le nuove Xbox Series X e S, prezzo e data di uscita

10 Settembre 2020 | 9:01 di Paolo Paglianti

Gli americani direbbero “out of the blue”: dopo mesi di attesa, all’improvviso Microsoft spara un colpo decisivo nella console war, la guerra tra console che entrerà nel vivo tra poche settimane con l’arrivo delle nuove PlayStation e Xbox. Ora sappiamo quanto costeranno le console Microsoft – sì, sono due! – quando arriveranno e da quando potremo prenotarle.

La data è il 10 novembre. Esatto, avete letto bene: Microsoft lancerà due console. A fianco dell’ammiraglia, che si chiama Xbox Series X ed è destinata a rimpiazzare l’attuale punta di diamante delle console Microsoft. Più potente delle attuali console, Series S costa relativamente molto poco: 300 euro (meno un centesimo, per essere precisi). È una console tutta digitale – non ha il lettore ottico – e quindi giochi e film si scaricano o si vedono in streaming. È in grado di far girare i videogiochi attuali, passati (è retro compatibile con moltissimi titoli della Xbox originale, della Xbox 360 e delle Xbox One in vendita ora) e futuri. Perfetta per chi vuole spendere un po' meno per portarsi a casa una console "next gen", che fa girare i giochi in 2K. Se collegata a un tv 4K, li "upscala", un procedimento che migliora la risoluzione senza "appesantire" il gioco: quindi giochi più belli ma sempre evitando i rallentamenti.

Arriva Xbox Series X!

Perché comprare una Xbox Series S se ho già una Xbox X? Se le due console, sulla carta, hanno una potenza simile, la Series S ha un vantaggio innegabile: il suo hard disk non è meccanico come tutte le console in commercio ora, ma SSD (molto più simile a quello – velocissimo - che trovate nei tablet, smartphone e nei PC moderni). Quindi, al di là della velocità di esecuzione dei giochi, saranno velocissimi i caricamenti.





Quanto è più veloce una Xbox con hard disk SSD rispetto ad una con hard disk “classico”

Confermato anche prezzo e disponibilità dell’ammiraglia Xbox Series X. Costerà 500 euro (sempre meno un centesimo) e arriverà sempre il prossimo 10 novembre. Veloce più del doppio di Series S, potrà farci giocare a 4K senza compromessi e senza far scendere il frame rate, creando fastidiosi rallentamenti.

Per entrambe, i preordini partono il 22 settembre.

L’altra “bomba” importante svelata oggi da Microsoft riguarda l’abbonamento “all you can play” del Game Pass per PC e Xbox. Come ricorderete, costa circa 10 euro al mese e permette di accedere a centinaia di titoli su computer e console Microsoft, comprese tutte le esclusive Microsoft come Halo e Forza Motorsport, non appena escono. Dal prossimo novembre, in occasione dell’uscita di Series X e Series S, chi sottoscrive il Gamepass riceverà anche in regalo EA Pass, l’abbonamento di Electronic Arts, che permette di provare in anteprima i nuovi titoli e giocare ai titoli “passati” senza spendere un centesimo in più.

Ora non resta che aspettare la contromossa di Sony, che probabilmente non resterà a guardare: per il momento, non sappiamo quando arriverà PS5 né quanto costerà.