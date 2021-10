Le pazze corse di “Hot Wheels Unleashed”

Le piste folli di Hot Wheels Unleashed si snodano in location apparentemente ordinarie come il garage o il campus universitario, ma anche in un grattacielo in costruzione e una pista per skateboard. Quale che sia lo sfondo, vi ritroverete a sfrecciare su circuiti pieni di giri della morte, curve a gomito, loop che sfidano ogni legge fisica e trampolini da urlo. I tracciati arancioni e blu elettrico sono pieni di insidie – come un ragno (giocattolo) che spara ragnatele in grado di frenarvi, corsie rosso fuoco che vi rallentano o persino muretti piazzati in mezzo alla pista che vi bloccano per preziosi secondi.