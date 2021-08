Le sparatorie cyberpunk di “The Ascent”

Sparare ed esplorare sono le due anime di The Ascent. Il mondo di gioco e i livelli che affronterete sono sorprendentemente estesi e pieni di piccole sorprese, come stanze nascoste e casse di equipaggiamento posizionate lontano dal percorso più diretto, che premieranno il vostro spirito di esplorazione e curiosità. Non c’è rischio di perdersi, però: premendo un tasto del joypad, verrà illuminato il sentiero che vi porta direttamente all’obiettivo successivo – ricordatevi solo di selezionare la missione che volete completare, visto che oltre a quelle principali, potrete accettare delle missioni secondarie per bottino e gloria aggiuntivi. Ancora più divertente è giocare con qualche amico – il team può crescere fino a 4 giocatori, ognuno sulla sua console o PC – e unire le forze in Coop per massacrare con maggiore efficacia i nemici. Tuttavia, l’avventura single player non si fonde con quella Coop, e quindi dovrete giocare in momenti e con un alter ego diverso.

The Ascent è disponibile per PC e Xbox One / Series X|S. Il gioco è PEGI 12 e purtroppo non è tradotto in italiano. Al momento, è disponibile in Game Pass (sia PC che Xbox), l’abbonamento “flat” di Microsoft, e chi lo ha sottoscritto può giocarci senza spendere un centesimo in più.