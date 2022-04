Le sparatorie fantasy di “Tiny Tina’s Wonderlands”

L'idea del gioco di ruolo fantasy in Borderlands non è una novità assoluta novità: nel 2013, i developer ci avevano già deliziato con Tiny Tina - Assalto alla rocca del Drago (che ora è disponibile anche come gioco a se stante, al costo di circa 10 euro), e il concetto era simile: Tiny Tina era la master, e noi i giocatori che dovevamo seguire le sue avventure. Wonderlands riprende questa ambientazione vincente e la moltiplica in estensione e numero di giocatori, trasformandola in un gioco completo da 10-15 ore.

Iniziamo, come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, creando il nostro personaggio: potremo scegliere diverse classi e caratteristiche. La sostanza del gioco tutto sommato non cambia moltissimo: Tiny Tina's Wonderlands non è un gioco di ruolo vero e proprio come The Witcher 3. Ci sono le statistiche e con l'esperienza si guadagnano livelli, ma è essenzialmente uno sparatutto dove il livello delle armi conta per fare più danni ai nemici, proprio come in Borderlands 3. Wonderlands è soprattutto una rappresentazione ironica di una sessione di un gioco di ruolo, che farà sorridere soprattutto i nerd e i geek che hanno giocato intorno a un tavolo muovendo miniature e lanciando dadi. Per esempio, quando troveremo un ponte levatoio chiuso, Tina lancerà dei dadi virtuali per "ammaliarlo" e aprirlo - cosa che farà sorridere soprattutto chi nelle sue partite di D&D ha incontrato Master molto fantasiosi che pur di risolvere una situazione si inventavano soluzioni - per l'appunto - molto particolari e strane.