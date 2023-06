“Lego 2K Drive”, le corse con le auto fatte di mattoncini colorati

Cosa succede quando si prende il mondo aperto di “Forza Horizon”, lo si shakera energicamente con le corse pazze di “Mario Kart”, e si costruisce tutto con i mattoncini della Lego? Il risultato è "Lego 2K Drive", un racing con il DNA dei mattoncini danesi unito a un’assoluta libertà di girare ovunque.

I videogiochi Lego sono da tre lustri sinonimo di qualità e divertimento. Se avete letto la nostra recensione, per esempio, del recente “Lego Star Wars”, potreste avere la tentazione di comprare ogni videogame a scatola chiusa.

“Lego 2K Drive” cambia un po’ le regole: diverso lo sviluppatore, diverso il publisher e, soprattutto, un videogioco con una anima completamente differente rispetto alle “solite” avventure ambientate nel mondo di Guerre Stellari, di Indiana Jones o degli Avengers. In “Lego 2K Drive”, si corre a bordo di veicoli per le strade, gli sterrati e i corsi d’acqua di Mattonia. È un regno spensierato, colorato e pieno di cose da fare, dove tutto è focalizzato sul mondo delle corse, un vero paradiso per chi ama derapate e traguardi.

Il trailer

Appena lanciato il gioco, potrete girare liberamente per la prima area, l’hub centrale che fa da punto di raccordo tra gli altri quattro “regni” e che sbloccherete uno dopo l’altro vincendo gare e guadagnando esperienza di gioco. C’è il regno delle montagne rocciose (a noi ricorda parecchio l’ambientazione del Disneyiano “Cars”), quello della corsa all’oro e via dicendo.

L’obiettivo principale è quello di conquistare l’Astrocoppa, l’ambitissimo trofeo di Mattonia: per riuscirci, dovrete sfidare e battere i vostri principali competitor in gare specifiche, a bordo dei mezzi più assurdi. Per esempio, il primo concorrente correva su una specie di aeroplano senza ali, la seconda su un mezzo d’esplorazione lunare, e voi potrete sfidarli a bordo di un mega cheeseburger motorizzato, come per i mattoncini veri della Lego, quelli da montare nel vostro salotto con tutta la famiglia, l’unico limite è letteralmente la vostra fantasia.

Se l’esplorazione del mondo aperto ricorda assai giochi come “Forza Horizon”, le corse vere e proprio non possono che far venire in mente “Super Mario Kart”: affronterete una decina di avversari, deraperete per acquisire potenza e distruggerete le piccole costruzioni a bordo pista per accumulare energia per il turbo, raccogliendo bonus che includono missili a ricerca con cui colpire chi vi precede e trappole per sbarrare la strada a chi tallona. Capiterà spesso che passerete dalle strade asfaltate allo sterrato e persino a torrenti e fiumi, e il vostro mezzo si trasformerà immediatamente in un kart o in un motoscafo, per “rispondere” al tipo di tracciato in cui vi trovate.

Le gare, lo confermiamo, sono molto spassose: il livello di difficoltà è ben calibrato e gli avversari sono impegnativi ma non impossibili. Non si raggiunge la perfezione di “Super Mario Kart”, ma allo stesso tempo c’è moltissima varietà sia di ambientazione che nelle quattroruote che affronteremo.

Tra una gara e l’altra, il gioco vi spinge a esplorare il mondo in ogni suo angolo: semplicemente, per affrontare le gare principali, necessarie per scalare la vetta verso l’Astrocoppa, dovrete raggiungere un determinato livello di esperienza e per accumulare esperienza è necessario affrontare la miriade di attività secondarie sparse abbondantemente per la mappa di gioco. Nelle prime due ore di gioco, per esempio, abbiamo dovuto spingere un enorme uovo sodo in una mega padella, capire come saltare oltre un canyon e “fare centro” su un bersaglio lontanissimo, distruggere una ventina di funghi in meno di 30 secondi e addirittura sconfiggere una invasione aliena difendendo dei generatori di energia da robot esplosivi.

Come si trasformano le auto

Queste attività all’inizio sono spassose, ma continuando nel gioco diventano un po’ troppo ripetitive e monotone. Abbiamo il sospetto che per allungare un po’ il “brodo” della missione principale, soprattutto nell’ultimo quarto della scalata verso la Astrocoppa, i designer abbiano inserito dei livelli di esperienza un po’ troppo alti e abbiamo dovuto dedicare abbondanti quarti d’ora a queste missioni secondarie semplicemente per poter competere nelle ultime gare.

Ovviamente, come avrete intuito dallo spirito del gioco, “Lego 2K Drive” è un gioco pensato per un pubblico molto giovane. Il tono del gioco, il livello di difficoltà, persino l’introduzione di un tasto speciale per effettuare curve strettissime e semplificare le corse in modo estremo sono elementi che lo rendono un gioco perfetto per le giovani leve, che probabilmente se la spasseranno un mondo a distruggere praticamente ogni oggetto che vedono a schermo, mandandolo in mille pezzi. Questo non vuol dire che anche i giocatori più veterani non si divertiranno, anzi, è un ottovolante colorato e spensierato a quattro ruote.

Particolarmente azzeccata la modalità coop per affrontare l’intera avventura in coppia, ed è un’opzione che, come gli altri giochi Lego più “avventurosi”, sembra pensata apposta per far giocare insieme genitore/figlio/a o fratello-sorella maggiore / fratellino-sorellina. Oltretutto, è anche possibile divertirsi un mondo costruendo il bolide dei propri sogni mattoncino su mattoncino: l’unico piccolo neo di questa esperienza è la macchinosità del sistema di costruzione, ma dopo qualche tentativo i giocatori con un minimo di esperienza con il joypad si troveranno a proprio agio. Segnaliamo ai genitori che è anche presente uno shop interno al gioco che mette in vendita mattoncini speciali per euro sonanti, ma che è possibile disabilitarlo piuttosto facilmente.

“LEGO 2K Drive” è disponibile per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, ed è totalmente tradotto in italiano – anzi, il doppiaggio nella nostra lingua merita un plauso speciale per la qualità. Il gioco ha un PEGI di età consigliata 7+.