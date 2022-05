“Lego Star Wars: La saga degli Skywalker”, che la Forza sia con voi!

L’avventura principale si completa in una dozzina di ore di gioco: tuttavia, potrete tornare a visitare l’universo LEGO di Star Wars. Potrete ripercorrere i livelli già completati utilizzando personaggi diversi – per esempio, sfidare i droidi della Federazione dei Mercanti di Episodio I con Finn e Rey, oppure creare spassosi cortocircuiti narrativi e provare ad affrontare Darth Vader con il giovane Anakin; è un po’ la versione digitale del “cestone dei LEGO” dove è lecito mischiare personaggi e setting senza preoccuparsi della coerenza narrativa. Non è solo un espediente divertente, ma è anche un modo per sbloccare tutte le parti dei livelli che sono appositamente riservate a una rivisitazione completa anche se anacronistica nel “mondo libero”, dove appunto potrete scegliere uno qualsiasi degli oltre trecento personaggi presenti nel gioco e visitare ogni livello. Durante l’avventura noterete che alcune sezioni dei livelli sono bloccate e solo dei personaggi speciali, magari non ancora sbloccati, possono “aprirle”.

Sia in modalità “storia” che “mondo Libero”, LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker è divertentissimo, ma diventa uno vero spasso se giocato in due. Lo schermo si divide a metà e i due giocatori possono collaborare per far fuori orde di Stormtrooper imperiali su Endor o assaltare il palazzo di Jabba The Hutt.

Un plauso speciale lo merita la ricostruzione delle ambientazioni – da Mos Eisley alla base Ribelle sul pianeta ghiacciato di Hott, dalla caccia all’assassino su Coruscant a Takodana, i livelli non solo sono molto fedeli a quello che abbiamo visto nei film, ma pieni di piccole sorprese e missioni secondarie, che sbloccano personaggi e ricompense speciali. Peccato per il doppiaggio italiano, che oltre a non avere le voci originali (fatto comprensibile e perdonabile) non rispecchia al 100% i dialoghi del film, come ogni fan di Star Wars scoprirà in poche ore di gioco.

LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker è disponibile per Xbox (One e Series X|S), PlayStation 4 e 5, Switch e PC. È completamente tradotto nella nostra lingua e ha una classificazione di età PEGI di 7+.