L’epica avventura fantasy di “Dragon Age: The Veilguard”

Non uno, ma ben due divinità elfiche vogliono distruggere il vostro mondo: indovinate a chi toccherà fermarle? Paolo Paglianti







Ci sono giochi di ruolo che iniziano calmi e tranquilli e ci danno il tempo di entrare nel loro universo narrativo, e dove i primi combattimenti seri arrivano dopo ore di dialoghi e tutorial. E poi c’è “Dragon Age: The Veilguard”, che dopo cinque minuti ti mette davanti a un oscuro rituale di un potentissimo mago elfico e due divinità vendicative appena fuggite dalla loro prigione eterna. Non ci si annoia di certo, in questo gioco!

Il trailer di Dragon Age: The Veilguard

“Dragon Age: The Veilguard” è il primo gioco di ruolo di Bioware dopo circa dieci anni: formalmente, è il quarto capitolo del franchise, ma è passato così tanto tempo (appunto, quasi un decennio) che possiamo considerarlo tranquillamente un titolo a sé stante. Certo, la storia è legata agli avvenimenti dei titoli precedenti e soprattutto riprende il magnifico universo del mondo di Thedas, ma con un'avventura tutta nuova e praticamente indipendente. I veterani del franchise (e che hanno una memoria talmente buona da ricordarsi i particolari di “Inquisition”, classe 2014) ritroveranno qualche personaggio e diversi riferimenti, ma è tranquillamente possibile affrontare il gioco senza aver mai toccato un episodio della serie.

Dopo il rituale maledetto, il nostro protagonista Rook (potrà anche essere una “lei” e deciderete anche se sarà elfo, umano, nano e via dicendo) dovrà mettere insieme un gruppo di eroi per combattere le due divinità fuggite attraverso il Velo, la barriera magica infranta dal mago a inizio gioco. Questo è tutto quello che vi diremo della trama di “Dragon Age: The Veilguard”, perché metà del piacere nel giocare questo titolo è proprio scoprire la sua ricca e affascinante trama dai molti colpi di scena. Non solo: spesso e volentieri dovrete prendere delle decisioni cardinali, che avranno effetto nel corso dell'avventura. Questo vorrà dire che, quaranta ore dopo, quando finirete il gioco, vi chiederete “cosa sarebbe successo se avessi risparmiato quel tizio nel capitolo due?”. E cosa potremmo pretendere di più da un gioco di ruolo, se non farci riflettere sulle nostre scelte e azioni, sapendo che hanno un effetto tangibile?

D’altra parte, è bene sottolineare che “Dragon Age: The Veilguard” non è “Baldur’s Gate 3”, capolavoro uscito l’anno scorso e considerato il punto di riferimento del genere. Mentre in “Baldur’s Gate” vengono chiamate in gioco statistiche e caratteristiche in ogni singolo dialogo e in ogni combattimento, di numeri e valori in “The Veilguard” ce ne sono assai pochi. I combattimenti, poi, sono molto più immediati e action: scordatevi le battaglie a turni di “Baldur’s Gate”, qua si scarta di lato per evitare i colpi nemici all’ultimo secondo, si attacca da lontano con bastoni che sparano proiettili magici e si sferrano fendenti letali con combinazioni dei tasti del joypad. I combattimenti rimangono impegnativi e tattici – soprattutto nel gestire gli alleati, ordinando loro di combinare attacchi o di lanciare incantesimi di cura, ma non si arriva alla complessità dei duelli di “Baldur’s Gate”, dove gli scontri più ardui duravano anche delle buone mezz’ore.

Un combattimento particolarmente impegnativo di Dragon Age

Lo stesso vale per l’esplorazione del mondo di gioco. Soprattutto nelle prime cinque ore, il vostro gruppo di eroi affronterà delle missioni piuttosto lineari ed esplorerà location magnifiche, da lasciare davvero a bocca aperta, ma in cui la strada da seguire è una sola. Situazione molto diversa dal “mondo aperto” esplorabile in lungo e in largo di “Baldur’s Gate”. C’è da dire che, appunto, dopo cinque o sei ore, le nuove mappe diventano un po’ più intricate e ricche di sorprese, come la splendida città di Treviso (anche se assomiglia a una Venezia fantasy) e i suoi livelli subacquei.

Venti minuti di gioco di Dragon Age (e qualche spoiler)

Questo non vuol dire che “Dragon Age” sia un gioco peggiore, tutt’altro. Siamo sicuri che la strada imboccata dai developer di Bioware, veri esperti del genere (sono anche gli autori di “Mass Effect”) sarà preferita da moltissimi giocatori che preferiscono un gameplay più diretto e immediato, anche se sempre impegnativo. L’approccio “action” dei combattimenti e dell’esplorazione un po’ più guidata permette al giocatore di concentrarsi maggiormente sulla storia e sulle scelte che il proprio alter ego dovrà prendere nei momenti cardine degli eventi. Chi vi scrive ha adorato “Baldur’s Gate 3” alla follia e si è divertito altrettanto in “Dragon Age: The Veilguard”, nonostante le differenze di gameplay, e consiglia entrambi agli appassionati di fantasy e giochi di ruolo.

“Dragon Age: The Veilguard” è disponibile per Xbox Series X, PlayStation 5 e PC. Purtroppo, il doppiaggio rimane in inglese mentre i sottotitoli sono presenti anche in italiano (cosa che rende un po’ meno immersivo il gioco per chi non conosce bene la lingua straniera). Il PEGI età consigliata è 18+