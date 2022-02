“L’Eredità dei Ladri” su PS5 è il miglior “Uncharted” di sempre

Cosa cambia rispetto al gioco PS4 originale, che naturalmente può essere lanciato anche sulla nuova ammiraglia Sony? Per “Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri”, gli sviluppatori Naughty Dog hanno rimesso a nuovo l’aspetto grafico, introducendo tre soluzioni tra cui scegliere. Potremo giocare in 4K, quindi in risoluzione Ultra HD, a 30 FPS (frame per secondo, è la “misura” della fluidità dell’azione), per il maggior dettaglio possibile. Oppure giocare in Full HD, ma a 120 FPS, per la massima fluidità (per i TV di fascia alta compatibili con questo standard). Infine, c’è la soluzione a metà strada a 60 FPS con risoluzione 1.440p, che è un ottimo compromesso.

C’è da dire che Uncharted 4 era già spettacolare su PS4, quindi non aspettatevi stravolgimenti pazzeschi dal Remaster. Al di là della grafica, che è più dettagliata che su PS4 ma non è stata appunto ritoccata, il gioco è identico all’originale, ma con un miglioramento molto netto: i tempi di caricamento su PS5 sono praticamente immediati, mentre su PS4 uno dei pochi difetti del gioco era proprio dato dai lunghi caricamenti tra un livello e l’altro, oppure dalle attese quando Nathan o Chloe venivano uccisi e dovevamo aspettare che si ricaricasse il livello. C’è anche il supporto per il feed aptico del joypad PS5 e la possibilità di importare i salvataggi dalla versione PS4 del gioco.

In "Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri”troveremo sia l’avventura originale di “Uncharted 4 Fine di un Ladro”, sia la relativa espansione “L’Eredità Perduta”, in cui controlleremo Chloe. Manca, purtroppo, la componente multiplayer, ma ci sono ottime notizie per quanto riguarda il costo del remaster: se avete già acquistato, in digitale o fisico, “Uncharted 4: Fine di un Ladro” o il DLC “L’Eredità Perduta” (anche solo uno dei due, quindi un affarone!), potrete effettuare l’upgrade al remaster di “L’Eredità dei Ladri” per soli 10 euro – attenzione, però, l’offerta non include la versione “regalata” con il PS Plus.

Se quindi avete giocato solo una delle due avventure su PS4, vi trovate nella situazione migliore: potrete completare l’esperienza Uncharted per 10 euro.