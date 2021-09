L’indagine a tinte forti di “Life is Strange: True Colors”

Guidando Alex, vi troverete infatti incastrati in una situazione assai spiacevole, e dovrete risolvere una morte sospetta. Un’indagine dolorosa per Alex, che vi trasmetterà il proprio disagio e infelicità con una capacità rara per un videogame. Le numerose sequenze video che raccontano l’evoluzione della trama non possono essere saltate; questo è un bene perché sono fondamentali per capire cosa sta succedendo e guidarvi nelle scelte che dovrete compiere, e che determineranno l’esito del gioco e il tipo di finale. Non c’è una scelta “giusta” e una “sbagliata”, dovrete decidere per esempio di rivelare la malattia di una persona ai suoi cari, o di interrogare un sospettato in modo brusco o più amichevole. Peccato che i dialoghi non siano tradotti nella nostra lingua (solo sottotitolati), perché Life is Strange si conferma come un esperimento tra i più riusciti e più vicini all’idea di “serie TV interattiva”, in cui in parte seguiamo gli eventi come in TV e in parte li determiniamo con le nostre scelte, intuizioni e esplorazioni.

Life is Strange True Colors per PC, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation. Il gioco è tradotto in italiano (solo sottotitoli) e ha classificazione PEGI 16+.