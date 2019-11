“Luigi’s Mansion 3”, a caccia di fantasmi con la Switch

15 Novembre 2019 | 17:05 di Paolo Paglianti

Tutti conoscono Mario, il baffuto eroe dei videogame che dal 1981 combatte cattivoni di ogni stazza e forma per liberare la sua adorata principessa Peach, abilissima nel mettersi nei guai e specializzata nel farsi rapire. Mario è una star dei giochi di piattaforme, ma non se la cava male nemmeno sui kart o nei giochi di società, sui campi da tennis o addirittura nei puzzle game.

Solo i veri appassionati dei suoi titoli, però, sanno che Mario ha un fratello, un po’ più alto e con una predilezione per le magliette verdi e che lo ha aiutato in svariate occasioni a salvare la principessa dalle grinfie dei vari Bowser, Donkey Kong, Wario e soci. Relegato spesso al ruolo di comprimario, del “player 2”, ora Luigi ha un gioco tutto suo, a partire dal titolo: Luigi’s Mansion 3.

Il trailer

La trama: che ci fa la combriccola di Mario e soci tra i fantasmi? Troppo bello per essere vero: Mario, Luigi e la Principessa Peach vengono invitati per un soggiorno da favola in un hotel a sette stelle. Gatta ci cova, ma invece di ritrovarsi nella classica vendita di padelle e pentole a pressione, l’hotel è in realtà una gigantesca trappola. Il perfido Re Boo, il fantasmone imprigionato dal dinamico due di fratelli idraulici mille volte, è riuscito a fuggire e ha organizzato un comitato di benvenuto davvero spettrale. L’Hotel Miramostri sarà per sempre la prigione per i nostri eroi? Mario e Peach finiscono imprigionati in dei quadri ectoplasmatici, ma Luigi – sebbene terrorizzato – riesce a sfuggire agli incorporei carcerieri. Per fortuna,riesce a trovare il Professor Strambic, specializzato in fantasmi, e il suo equipaggiamento da cacciatore di spettri: inizia così una Odissea per recuperare i suoi amici e, naturalmente, ingabbiare di nuovo Re Boo.

A spasso per i piani I fantasmi hanno rubato i bottoni dell’ascensore dell'hotel, quindi Luigi deve esplorare un piano per volta e trovare il “mega fantasmone” che custodisce il pulsante successivo. Ogni stanza, ogni toilette, ogni negozio del mega hotel potrebbe nascondere oggetti imperdibili ma anche tanti fantasmi, da affrontare con la torcia speciale, in grado di stordirli, e l’aspiratutto ectoplasmatico del Professor Strambic, in modo da acchiappare gli spettri e toglierli di mezzo. I duelli sono frequenti, ma una volta compresa la tattica da usare, abbastanza veloci.

Aguzzate l’ingegno Non solo esplorazione e duelli, ma anche parecchi enigmi che metteranno alla prova la vostra materia grigia: scoprire come trovare un determinato fantasma particolarmente sfuggente, come aprire delle porte o dei passaggi, come utilizzare delle chiavi o sfruttare gli specchi posizionati opportunamente per mostrare gli angoli ciechi di una stanza: ci vuole anche un po’ di immaginazione e astuzia. Oltretutto, Luigi migliorerà costantemente le sue abilità e il suo arsenale: per esempio, nelle prime ore di gioco, scoprirete che può lanciare una ventosa che poi può “tirare” con il suo aspira-fantasmi, in modo da attirare nemici particolarmente ostici o aprire nuovi passaggi. Oppure che c’è una lampada speciale che svela oggetti nascosti, o addirittura che Luigi può “sdoppiarsi” in un “clone” verdognolo che non teme i fantasmi e può superare sbarre e corridoi molto stretti. Molte opzioni, e molti enigmi diversi!

Un gioco per tutti Luigi’s Mansion 3 non è assolutamente un gioco difficile: nei combattimenti è praticamente impossibile arrivare al “game over” definitivo, e comunque si riparte dall'ultima stanza visitata perché il gioco salva la situazione costantemente. I duelli sono abbastanza semplici e quasi ripetitivi, le regole cambiano solo in presenza dei mefistofelici boss di fine livello che sono più coriacei e più robusti. È un gioco essenzialmente single player, anche se esiste una speciale modalità multiplayer dove gli eroi “buoni” controllati dai giocatori umani fanno squadra per resistere a ondate di assalti di fantasmi e spettri. L’esplorazione di Hotel Miramostri vi occuperà per circa venti ore (un po’ di più se vorrete esplorarlo a fondo e trovare tutti i “segreti”). Luigi’s Mansion 3 è disponibile su console Nintendo Switch

