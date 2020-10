“Mafia Definitive Edition”, quei “bravi ragazzi” tornano dopo venti anni

12 Ottobre 2020 | 15:52 di Paolo Paglianti

Come per i classici del grande schermo, anche per i videogiochi c’è spazio per i remaster e i reboot. Quando una storia ha conquistato milioni di giocatori all'inizio degli anni 2000, non c’è motivo per non riproporla a nuovi giocatori su console e pc più moderni, aggiornando la grafica agli standard attuali.

Mafia Definitive Edition però si spinge un po’ più in là: non è solo migliorato visivamente in modo incredibile passando all’odierno 4K, ma molte sequenze sono state ripensate con una “regia” più moderna. Un’ottima notizia per i veterani del titolo originale, che avranno un motivo in più per rigiocare Mafia, per tutti gli altri che se lo sono perso finora, una splendida occasione per recuperare un vero classico dei videogame.

Il trailer