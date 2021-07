“Mario Golf: Super Rush”, di corsa verso la palla in buca

Un po’ come è successo di recente per Mario Tennis, Nintendo ha cercato di catturare lo spirito dello sport del golf e renderlo ancora più giocoso e divertente. Se nel tennis la coloratissima orda di personaggi collegati a Mario si affrontava sul manto erboso o sui campi di terra in modo ancora più fisico, nel golf Nintendo ha spinto l’acceleratore sulla competitività e la corsa verso la buca.

Mario Golf è quindi un gioco simulativo: riuscire ad andare in buca non è complesso e difficile come sul green del mondo reale, ma non è neanche una passeggiata senza sforzi. Capire come calibrare il lancio della pallina è essenziale: una volta posizionati e scelta la mazza più adatta per l’occasione, con il primo “tocco” sul pulsante lancerete lo swing della mazza, e con il secondo deciderete la potenza del colpo. Il “misurometro” indica non solo la distanza che coprirete ma anche le chance di casualità nella deviazione: con vento forte o pioggia, e con colpi molto potenti che coprono un terzo della “buca”, la possibilità che la pallina finisca lontano dall’obiettivo si amplificano.

Con uno dei tasti, potrete poi aprire la mappa per esaminare la situazione dall’alto: lanciare direttamente verso la buca non è sempre la soluzione migliore, perché potreste finire in un insidioso bunker di sabbia che rallenterà il vostro colpo successivo, o magari in mezzo a un boschetto o persino in fondo a un lago. Scegliere la “strada” migliore è spesso quello che fa la differenza tra un golf professionista e vittorioso e la sconfitta.