“Mario Kart Live: Home Circuit”: una pista per gare in salotto

04 Novembre 2020 | 15:36 di Paolo Paglianti

Sony e Microsoft combattono la “console war” a colpi di esclusive blasonate e macchine sempre più potenti, ma se parliamo di creatività Nintendo non ha rivali. La software house nipponica ha proprio nel suo dna la capacità di inventare nuovi modi di giocare, che trascendono dal joypad e l’usuale “rapporto” con lo schermo TV. Giusto per fare un esempio, 1-2 Switch è una collezione di minigiochi dove la TV non si guarda proprio, mentre Labo è un videogame in cui, prima di tutto, si costruiscono chitarre, manubri e casette in cartone nel mondo fisico e poi ci si diverte con dei mini-game.

Mario Kart Live è proprio l’evoluzione da mondo “digitale” a quello reale di uno dei successi di Nintendo, le folli corse di Mario, Luigi e tutta la banda sui kart. Proprio come Labo, fonde il mondo vero con quello virtuale: in questo caso, il vostro salotto (o cameretta, o corridoio) diventerà una pista da kart.

• Nintendo Switch: i 10 giochi da avere



Il trailer

Cosa c’è nella scatola e come si prepara Nel mega box di Mario Kart Live c’è un kart telecomandato (con Mario o Luigi) e una serie di quattro “traguardi” di cartone che vanno montati (ci si mette pochissimo). Il videogioco vero e proprio si scarica dal Nintendo Shop, non c’è la “schedina” nella scatola. Una volta effettuato il download e caricato (via porta USB C sulla console) il Kart, siamo pronti per giocare. Prima di tutto, dovrete preparare il percorso: nella scatola ci sono quattro “traguardi” che segnano il punto di partenza e arrivo del percorso e i tre punti intermedi. Dovete piazzarli in ordine lungo il percorso che volete creare. Una volta posizionati, si fa un giro con il kart di Mario per “dipingere” (virtualmente) il tracciato, che poi verrà salvato nella console.

Cosa è la Realtà Aumentata, il segreto di Mario Kart Live Dove la Realtà Virtuale (per esempio, la VR di Sony) sostituisce totalmente quello che vedete, proponendovi un mondo che non esiste se non sullo schermo davanti ai vostri occhi, la Realtà Aumentata “migliora” quello che c’è attorno a voi. Per esempio, esistono delle App per il vostro cellulare che riprendono un cartello scritto in russo e lo traducono in tempo reale in italiano, oppure dei programmi di navigazione satellitare che mostrano il percorso sovrapponendolo alla strada che state riprendendo con il vostro smartphone. Qua sopra potete vedere Hyper-Reality, un corto che mostra come potrebbe essere il nostro futuro quando indosseremo tutti degli occhiali con Realtà Aumentata.

Come si gioca a Mario Kart Live La console Switch diventa il telecomando del Kart, quello “vero” giocattolo. Vedrete la pista da una telecamera posizionata sul cart, e con la levetta si gira a destra a sinistra, e con i tasti si accelera o frena, proprio come nel videogame originale. Grazie alla magia della Realtà Aumentata, la console crea un mondo virtuale, attorno al kart di Mario e ai quattro traguardi: innanzitutto, gli avversari di Mario che correranno attorno a lui e cercheranno di soffiargli la vittoria. Anche i vari bonus, oppure le monete da raccogliere o i bonus accelerazione, o persino degli ostacoli come personaggi da evitare. La pista sarà ambientata nei vari “mondi” di Mario e Nintendo: aspettatevi quindi percorsi in cui cade una neve virtuale, o c’è la bufera, o dove i fantasmi attraversano la pista e, se vi scontrate con loro, mandano in confusione i controlli del kart.

È divertente? Non è solo divertente, è assai divertente! Unite al gameplay del gioco originale, quello che giocate su console da due decenni, alla possibilità di inventarvi una pista ogni volta nuova per casa vostra (non si può utilizzare all’aperto, quantomeno Nintendo lo sconsiglia). Se poi c’è un amico con un’altra copia del gioco e una seconda Switch, potete giocarci pure assieme sullo stesso percorso – (fino a quattro giocatori, ognuno con la propria Switch)! Una volta presa la mano, per creare il percorso non ci metterete più di dieci minuti (ma tente conto che dovrete spostare ostacoli come sedie e tavolini, per esempio). Stesso tempo per rimettere tutto nella scatola e riordinare. Il gioco è disponibile solo per console Switch di Nintendo.

Previous

Next