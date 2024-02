“Mario vs. Donkey Kong”, salti ed enigmi su Switch

Il gorilla ha rubato tutti i Minimario, indovinate a chi toccherà riportarli tutti a casa? Paolo Paglianti







Non solo piattaforme, ma anche e soprattutto una valanga di puzzle: “Mario vs. Donkey Kong” è un’avventura inusuale per chi si aspetta il classico “Super Mario” in cui l’importante è saper saltellare da una parte all’altra del livello. Una sfida sfiziosa e impegnativa per trovare la soluzione a ogni enigma e capire come arrivare all'uscita combinando trampolini, ventole e persino chiedendo un passaggio in testa ai nemici!

Il trailer di Mario vs. Donkey Kong

Tecnicamente, il nuovo “Mario vs. Donkey Kong” è un remake dell’omonimo titolo del 2004 per il Game Boy Advance. Sono passati esattamente 20 anni e Nintendo ha deciso di rispolverare il glorioso successo per portarlo in forma smagliante su Switch.

La storia, per una volta, vede come nemico di Mario il gigantesco gorilla Donkey Kong: una mezza novità per i giochi Nintendo, anche se i due si sono incontrati di recente nel film “Super Mario”, campione d’incassi dell’anno scorso. Donkey Kong decide di rubare le nuovissime “action figure” Minimario direttamente dalla fabbrica e quindi all’idraulico italiano più famoso dei videogame non resta che riprenderseli uno per uno negli otto mondi (due in più rispetto all’originale classe 2004) di gioco: dalla “casa della paura” alla giungla, dai livelli ghiacciati a quelli del vulcano dove ovviamente dovrete fare i conti con i fiumi di lava.

Ogni mondo è diviso in sei livelli: non parliamo di quelli estesi e multidimensionali di “Super Mario Bros. Wonder” che, come vi abbiamo raccontato nella nostra prova, è un Super Mario vecchio stile pieno di piattaforme diaboliche. In “Mario vs. Donkey Kong”, ogni livello è diviso in due parti, che generalmente occupano una sola schermata di Switch, quindi assai più contenute in termini di dimensioni.

La novità è che non basterà saltellare velocemente da una parte all’altra: dovrete usare la vostra materia grigia per “risolvere” gli enigmi e capire come arrivare nella prima parte alla chiave che apre la porta, nella seconda al Minimario e liberarlo. Per strada ci sono anche tre pacchetti regalo, posizionati nei punti più inaccessibili che, se raccolti, garantiscono la preziosa stella dorata, classico simbolo nei giochi di Mario dell’aver completato il livello al 100%.

Che tipo di enigmi incontrerete? Per esempio, dovrete capire come superare muri colorati attivando dei pulsanti speciali, oppure come arrivare a una piattaforma accendendo un ventilatore particolare. Potrete prendere un bidone e lanciarlo in una fossa piena di letali spuntoni per poterla attraversare in sicurezza, oppure lanciarvi tra liane, posizionare nel posto giusto un trampolino per saltare verso l’alto, appendervi alla coda di scimmiette o sfruttare dei tapis roulant. Naturalmente, dovrete anche evitare i nemici, ma c’è una novità: se nei normali “Super Mario”, saltare sopra agli avversari è un buon modo per farli fuori, qui generalmente (c’è sempre qualche eccezione) posizionandovi sulla loro testa vi permetterà di strappare un passaggio, oppure di raccoglierli e lanciarli. A proposito di differenze con i “soliti” platform, qui Mario non può correre molto velocemente, ma può camminare sulle mani, in modo da ripararsi dagli oggetti che cadono dall’alto ed esibirsi in un super salto all’indietro. Un'altra novità rispetto all’originale: ora è possibile giocare con un amico, in cooperativa, e risolvere insieme gli ostacoli.

Il gioco cooperativo in Mario vs. Donkey Kong

Se siete indecisi, potete provare il demo gratuito con i suoi quattro livelli, così potrete capire immediatamente se “Mario vs. Donkey Kong” fa per voi. Noi lo abbiamo trovato assai intrigante, con una sfida piuttosto impegnativa per le nostre abilità deduttive. Per completare i suoi 100 e passa livelli (tra quelli dei mondi di gioco, gli extra e i boss di fine livello) ci impiegherete comodamente una ventina di ore.

“Mario vs. Donkey Kong” è disponibile solo su Nintendo Switch, è tradotto nella nostra lingua e ha un PEGI età consigliata 3+ (anche se, secondo noi, per gustarselo a pieno, i piccoli gamer devono avere 8-10 anni di età e un po’ di esperienza con i giochi puzzle).