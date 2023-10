“Marvel’s Spider-Man 2”, di nuovo tra i grattacieli di Manhattan, ma sulla PlayStation

La Grande Mela è di nuovo sotto attacco: una buona fetta dei supercattivi che Spider-Man ha affrontato nei suoi 1.000 e passa albi sembra si sia data appuntamento a New York.

Per fortuna, Peter Parker non è solo: al suo fianco c’è un altro Spider-Man che lo aiuta a tenere in riga delinquenti e supercattivi della metropoli. Parliamo di Miles Morales, che abbiamo conosciuto su PlayStation con il capitolo di “Spider-Man” a lui dedicato, uscito proprio al lancio della nuova console di Sony.

Il trailer di Spider-Man 2

Il nuovo capitolo unisce le storie dei due Spider-Man: la grande novità è che potrete scegliere di controllare uno dei due Uomo Ragno nella maggior parte delle missioni, un po’ come succedeva con i tre protagonisti di “GTA V”. Proprio come nel capolavoro di Rockstar, “Spider-Man 2” è un gioco che vi permette di esplorare la città in lungo e in largo, a caccia di avventure e cercando di aiutare ogni cittadino in difficoltà. Non sarete limitati solo a Manhattan, ma potrete anche esplorare due nuovi quartieri, Queens e Brooklyn.

Grazie al fatto che il gioco è pensato dalle radici per la PlayStation 5, ogni angolo di New York è un vero spettacolo. Pur non raggiungendo la complessità e l’accuratezza nei dettagli della Night City di “Cyberpunk 2077”, sfrecciare a 30 metri d’altezza, arrampicarvi tra gli edifici e godervi il panorama dalla Avenger Tower è una goduria visiva.

Dal punto di vista del gameplay, “Spider-Man 2” non è certo una rivoluzione rispetto ai primi due capitoli: i veterani dei passati “Spider-Man” si troveranno a casa e avranno anzi la sensazione di aver ripreso l’avventura da dove l’avevano lasciata nei precedenti capitoli, sia per la continuità dell’arco narrativo sia perché la maggior parte dei poteri che avevamo sbloccato saranno già disponibili dall’inizio. Potrete planare per le strade di New York con la tuta alare, lanciarvi in brillanti evoluzioni da parkour aereo, Miles può diventare invisibile e via dicendo.

Se invece non avete mai toccato uno “Spider-Man” passato su console, niente paura: il tutorial iniziale vi spiega come ci si muove dondolando con le ragnatele o lanciandosi in planate emozionanti sulla Quinta. E anche come si combatte, grazie a uno scontro epico con Sandman e i suoi “minion” di sabbia, un titanico duello che ci porta dritto all’azione e ci ha ricordato le epiche boss fight di “God of War” su PlayStation e le migliori sequenze degli “Avengers” al cinema.

Certo, chi non ha mai giocato a “Spider-Man” all’inizio farà un po’ fatica a destreggiarsi tra i comandi del gioco: praticamente ogni combinazione dei tasti del joypad permette di lanciarsi in voli spericolati, salti mozzafiato, attacchi speciali contro i nemici. Se non siete abituati, durante il primo quarto d’ora vi potrebbe sembrare di essere nel primo episodio di “Ralph Supermaxieroe”, mancando le prese in volo, schiantandovi contro le finestre dei palazzi e avendo la peggio anche contro i gruppi di comuni malviventi. Basta però un po’ di pratica e perseveranza, e diventerete dei perfetti Spider-Man virtuali, in grado di inanellare combo di attacchi e voli spettacolari come l’Uomo-Ragno del grande schermo.

Anche la storia vi verrà spiegata piuttosto bene: grazie a flashback e i dialoghi della prima mezz’ora, verrà inquadrato il rapporto tra Parker e Morales, di come combattono assieme contro il crimine ordinario e straordinario, e delle loro tematiche irrisolte, che poi si svilupperanno in questo nuovo capitolo.

Il nuovo arcinemico entra in scena anche piuttosto presto: parliamo di Kraven il Cacciatore, per ora inedito nei videogiochi ma che sarà protagonista di un film Marvel/Sony tutto suo, previsto per il 2024. Non vi sveliamo troppo sulla sfida che dovrete affrontare nel gioco, se non che Kraven vuole catturare i principali cattivoni del Pantheon Marvel e ha a disposizione un vero esercito Hi-Tech. Naturalmente, voi dovrete mettergli i bastoni tra le ruote.

Lo "Story trailer" di Spider-Man 2

Come vorrete affrontare “Spider-Man 2”? La scelta è totalmente vostra. Potrete decidere di affrontare ogni singola sfida, e liberare i distretti di New York da ogni singolo malvivente, oppure concentrarvi sulla storia principale e lasciar perdere tutto il resto. Nel primo caso, il gioco vi impegnerà tranquillamente per oltre trenta ore, e vi permetterà di accumulare premi e esperienza per sbloccare tutte le abilità di Parker e Morales, potenziando al massimo livello i due Spider-Man. Parte del divertimento nel gioco è proprio sviluppare le loro specifiche abilità e attacchi unici, che li rendono simili ma diversi. Facendo così, dovrete mettere in conto anche di affrontare alcune missioni addizionali meno ispirate e a volte un po’ “copia e incolla”, soprattutto tra quelle casuali. Concentrandovi sulla storia principale, potreste arrivare ai titoli di coda in meno di 15 ore, perdendovi però molte delle storyline secondarie e attività extra del gioco. Ovviamente, chi vi scrive non ha nessuna intenzione di perdersi nulla di “Spider-Man 2”, ma è molto positivo che il gioco si adatti alle vostre esigenze e di come volete affrontarlo.

“Marvel’s Spider-Man 2” è disponibile solo per PlayStation 5, ed è completamente tradotto nella nostra lingua. Il PEGI età consigliata è 16+