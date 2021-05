“Mass Effect Legendary Edition”, un’imperdibile saga spaziale

I miglioramenti della versione Legendary sono assai visibili soprattutto nel primo capitolo: oltre al fatto di poter scegliere subito un Comandante Shepard femmile (cosa che nell’originale non succedeva, infatti arriva dal secondo episodio) il gioco è stato quasi completamente ridisegnato e aggiornato per le nuove console e i PC più recenti. Nel video qui sopra potete vedere il confronto tra la versione originale e la remaster Legendary, a cui va aggiunta la risoluzione 4K su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che per i pc adeguatamente equipaggiati. Ma non ci sono solo miglioramenti visivi: il primo episodio, forse un po’ “acerbo” al tempo dell’uscita, prevedeva un sistema di controllo molto macchinoso soprattutto quando guidavamo il Mako sui pianeti alieni. La versione Remaster lo migliora notevolmente, oltre ad aggiornare i controlli e il sistema di combattimento. In più, arrivano tutti gli oltre 40 dlc, contenuti scaricabili aggiuntivi, usciti negli anni per i tre episodi. Manca solo il multiplayer incluso nel terzo Mass Effect, che nella Legendary non esiste, e naturalmente il quarto Mass Effect che appartiene a un nuovo ciclo narrativo.

Mass Effect Legendary Edition è soprattutto un’occasione imperdibile per vivere una delle migliori avventure mai realizzate per console e PC a tema sci-fi. Chi nel 2007 non giocava, perché non aveva ancora scoperto i videogame o era troppo giovane, può recuperare questo tassello della storia dei videogiochi in una versione elegantemente rimasterizzata con un rispetto totale per il gioco e la storia originale. Difficilmente ve ne pentirete.

Mass Effect Legendary Edition è disponibile per pc, PlayStation 4/5 e Xbox One/ Series X|S. Tutto il gioco è tradotto in italiano, ed è PEGI 18+.