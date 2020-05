“Minecraft Dungeons”, quando Diablo incontra Minecraft

Completato il veloce tutorial che vi spiega come menare fendenti e scoccare dardi, vi ritroverete nell’accampamento che sarà la vostra base in Minecraft Dungeons. Man mano che risolverete missioni, appariranno nuovi amici, come il venditore di armi o di manufatti, ma l’elemento più importante rimarrà il tavolo al centro del campo con una mappa distesa sopra. Da qua, potrete scegliere la vostra prossima destinazione: il mondo martoriato di Minecraft Dungeons è diviso in zone che potrete esplorare dai nomi che sono già tutto un programma. Oggi andrete nei Pascoli di Zucca a massacrare un po’ di zombi, oppure nella Palude Umidiccia? Una capatina tra i fiumi di lava della Forgia Infuocata o a caccia di una tintarella invidiabile mentre girate per il Tempio del Deserto?

Dritti al punto, come un dardo

Minecraft Dungeons, sia chiaro, non è un gioco di ruolo come The Witcher 3, e non vuole nemmeno esserlo. La sua identità è quella di un gioco veloce, in cui si va in un nuovo livello, lo si esplora in massimo un quarto d’ora. C’è qualche chiave da trovare (peraltro, in Minecraft Dungeons, le chiavi sono degli esserini che dovrete portarvi in spalla e ogni tanto fuggono!) e qualche leva da tirare, ma l’impegno mentale è praticamente prossimo allo zero assoluto. Si esplora una zona dopo l’altra del livello, dove ci sono pochissimi bivi ed è davvero difficile smarrirsi: c’è una mappa in sovraimpressione, e anche un indicatore che fa capire dove dovete andare.

L’unico vero ostacolo sono i nemici: quintalate di mostri di ogni tipo, dai blob verdi caratteristici del cugino Minecraft a zombie, scheletri e via dicendo. Lo studio strategico su come affrontarli c’è: quando sono in massa, è ora di lanciare una freccia esplosiva (che poi si ricarica lentamente). Se sono nella vallatina sotto di voi, potete colpirli senza correre rischi con le frecce. A completare la sfida, diversi boss e semi-boss di fine livello, che offrono momenti di combattimento ben più impegnativi e che potrebbero portare al game over se vi fanno fuori tutte le “vite” che vi rimangono.