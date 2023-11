“Modern Warfare III”, un “Call of Duty” a metà

Più di un DLC, meno di un gioco completo, ma gli zombi salvano il gioco Paolo Paglianti







L’anno scorso, “Call of Duty - Modern Warfare II” ci aveva colpito assai positivamente. Inossidabile multiplayer, un’ottima esperienza co-op da giocare con un amico e una campagna single player davvero ben orchestrata con un giro del mondo a caccia di terroristi. Dopo un anno (forse un po’ complicato per il publisher Activision, che ha vissuto in sospeso per oltre 12 mesi l’acquisizione da parte di Microsoft), arriva “Modern Warfare III”. Di sicuro, non è il gioco che ci aspettavamo.

Il trailer di Modern Warfare III

Quando installiamo un nuovo “Call of Duty”, le prime ore le passiamo usualmente nel single player per prendere un po’ la mano con l’ambientazione del capitolo. Se nei primi episodi del franchise la campagna single player era il cuore dell’azione, da almeno un decennio l’attenzione di giocatori e developer si è spostata sul multiplayer. La campagna single player è quindi diventata generalmente una buona introduzione di un paio di pomeriggi per chi poi si lancerà per mesi nei duelli online. Quella dell’anno scorso, di “Modern Warfare II”, è stata un’ottima campagna, che ci ha ricordato i fasti dei primi gloriosi capitoli.

Purtroppo, nel terzo episodio del reboot di “Modern Warfare”, le cose sono andate assai diversamente. Una campagna piuttosto corta (siamo sotto le cinque ore) con una trama campata in aria dal sapore di riciclato, sia per la vicenda, sia per le mappe di gioco. Non è una delusione totale, ma l’impressione è di un lavoro un po’ affrettato. La maggior parte dei livelli propone una mappa “aperta”, dove potrete decidere di muovervi piuttosto liberamente e scegliere la tattica che preferite. Vi infiltrerete nel villaggio turistico dove si annidano i cattivi in modo silenzioso, scivolando tra le guardie con armi silenziate o assalterete in stile Rambo massacrando tutti con il mitragliatore pesante? Queste mappe ricordano un po’ i primi episodi della serie “Far Cry”, per chi li ha giocati. Magari divertenti e persino rigiocabili, ma lontane dall’esperienza classica di “Call of Duty” e con livelli che ricordano al limite del plagio le mappe di capitoli passati e di “Warzone” stesso. Difficile consigliare l’acquisto di un gioco full price solo per questa campagna.

Il multiplayer di “Modern Warfare III”, invece, è una bella riscoperta. Le mappe multiplayer sono ispirate alla trilogia originale di “Modern Warfare”, uscita a fine anni 2010, e considerate dagli appassionati come dei veri classici. Torna anche il cosidetto “slide cancel”, un movimento veloce di scivolata e salto molto utilizzato dai giocatori di “Call of Duty” online e rimosso a forza qualche tempo fa. Tra le modalità multiplayer, segnaliamo le mappe enormi di Guerra Terrestre e Invasione, da ben 64 giocatori, e l’esperienza più raffinata e veloce della modalità Tagliagole, per chi preferisce mappe più piccole con tre squadre da tre giocatori che si massacrano senza pietà e senza possibilità di rientrare in gioco.

Infine, la vera salvezza di questo capitolo, almeno secondo chi vi scrive: la nuova modalità “Zombie” da giocare in Co-op, che vi lancia su una cittadina invasa dai mangia cervelli. Divisi in team da tre giocatori (con amici oppure abbinati casualmente ad altri gamer di tutto il mondo), dovrete completare missioni per accumulare esperienza, prima – si spera – di chiamare l’elicottero per l’estrazione. Fenomenale se giocata con degli amici “veri”, con cui ridere e scherzare durante la partita.

“Modern Warfare III” è un gioco perfetto per chi vuole lanciarsi nella modalità zombie, o per i veterani dei “Call of Duty” passati e in particolare un vero e proprio tuffo nel passato per chi ha giocato a “Modern Warfare” classe 2009. Per chi cerca una campagna single player, meglio starne alla larga.

“Modern Warfare III” è disponibile per PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e PC. Il PEGI età consigliata è come di consueto per la serie 18+, e il gioco è tutto in italiano.