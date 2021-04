“MotoGP 21”, di nuovo in pista sulle due ruote

Come tutti i giochi sportivi, il “capitolo” 21 di MotoGP non rivoluziona il gameplay rispetto alle ultime edizioni. Tuttavia, oltre alle licenze ufficiali del 2021, abbiamo notato uno sforzo titanico da parte di Milestone nel rendere MotoGP 21 contemporaneamente simulativo in modo appagante per gli appassionati, e insieme accessibile a tutti. Se da una parte è possibile gestire ogni aspetto del “tuning” degli assetti della moto, degli pneumatici, dei freni, dall’altra è possibile chiedere al videogioco di aiutarci nella guida con suggerimenti di traiettorie e assistenza continua sulla guida. Oltre a questo, ritorna il “trademark” di Milestone, ovvero la possibilità di riavvolgere il tempo e ripetere quell’entrata in curva in cui abbiamo frenato troppo tardi e siamo volati sulla sabbia, in modo da non dover sacrificare tutta la gara per un errore. Oltre ai campionati ufficiali, è possibile correre nei panni di piloti celebri – Valentino, Marquez e, stretta al cuore, Simoncelli.

MotoGP 21 è disponibile per PC e console PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S e Switch.