“MotoGP 24”, le due ruote al loro massimo splendore

Il miglior gioco di MotoGP, e non solo perché è l’unico, ha la firma tricolore di Milestone Paolo Paglianti







Per i videogame sportivi che ogni anno propongono un nuovo capitolo del proprio franchise, il traguardo non è innovare, mutare e stravolgere. Come “FC 24” per il calcio, “NBA 2K24" per il basket e del recentissimo “TopSpin 2K25”, l’obiettivo di “MotoGP 24” dell’italianissima Milestone anche quest’anno è quello di proporre la miglior versione della serie, con piloti e gare aggiornate e qualche ritocco nei punti giusti. Nel caso di “MotoGP 24”, non solo è il miglior gioco MotoGP di Milestone, ma anche il miglior videogame in cui possiamo affrontare Bagnaia, Marquez e Martin.

Il trailerdi MotoGP 24

Facile, direte voi: è praticamente un gol a porta vuota. Come per gli altri sportivi nominati sopra, “MotoGP 24” è anche l’unico videogame che tratta l’argomento MotoGP, in pratica. Di fatto gareggia contro sé stesso, contro tutte le copie vendute e giocate di “Moto GP23”, che era già un titolo eccellente. Molti gamer appassionati delle due ruote e delle gare a 300 km/h, potrebbero essere tentati di continuare con il gioco dell’anno scorso.

“Moto GP 24” fa di tutto per rendersi appetibile e interessante anche a chi già sfreccia abitualmente da 12 mesi con il capitolo del 2023. I miglioramenti si sentono soprattutto nella fisica e nel comportamento delle moto, che diventano sempre più realistici e responsivi, e nei i controlli sempre più precisi. Notiamo anche una sterzata, che segue un percorso già iniziato un paio di “MotoGP” fa, verso l’aspetto più simulativo. Certo, c’è sempre la possibilità di scegliere tra diversi livelli di difficoltà e con il più basso la moto quasi si guida da sola e al giocatore rimane quasi solo dosare l’acceleratore nei rettilinei, ma appare evidente che Milestone è interessata alla simulazione e a coinvolgere i giocatori pronti a dedicare ore a imparare le migliori traiettorie. Anche visivamente notiamo miglioramenti e fluidità sensibili, anche se tocca dire che già gli ultimi capitoli erano di ottimo livello, quasi foto realistico.

Novità di quest’anno, arriva anche il Mercato dei Piloti, che simula i “movimenti” degli assi delle due ruote tra una scuderia e l’altra, creando anche insospettabili rivalità che hanno un effetto tangibile durante le gare simulate.

Filippo Farioli incontra il team milanese di MotoGP 24

Magari c’è da lavorare un po’ sull’intelligenza artificiale degli avversari: non è affatto male, semplicemente a volte ci è capitato di vedere bruschi picchi di inspiegabile bravura tra una gara e l’altra. “MotoGP 24” include una “IA Adaptive” che dovrebbe adattarsi al vostro stile di gioco e abilità (un po’ come succede in “Forza Motosport” e i suoi Drivatar), ma abbiamo la sensazione che ogni tanto diventi un po’ troppo inflessibile. Un altro fronte su cui si potrebbe lavorare è rendere il gioco un po’ più accessibile ai nuovi giocatori e ai meno esperti, che potrebbero non voler giocare con gli aiuti attivi, ma al tempo stesso frustrarsi per l’impossibilità di ottenere successi e gare senza errori. Ma c’è tempo: sicuramente Milestone è già al lavoro su “MotoGP 25!”

“MotoGP 24” è disponibile per Xbox Series X|S e One, PS4 e PS5, PC e Nintendo Switch, è tradotto nella nostra lingua e ha un PEGI+ età consigliata 3+