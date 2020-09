NBA 2K21, torna il campionato di basket americano su pc e console

25 Settembre 2020 | 11:00 di Paolo Paglianti

Il 2020 non è stato un anno da ricordare per il basket d’oltreoceano (così come per tutti gli altri sport del resto). Consoliamoci quindi con NBA 2K21, il videogame simulativo pubblicato da 2K - come ogni anno - a inizio settembre nonostante il “nuovo” campionato NBA 2020-21 non parta prima di dicembre.

Come per molti giochi in uscita dopo l’estate, ma prima dell’arrivo delle nuove console PS5 e Xbox Series S/X, NBA 2K21 è un gioco a metà strada tra il passato e il futuro: non spinge al massimo sull’acceleratore delle novità e delle innovazioni grafiche, sapendo che già a novembre arriveranno le versioni “migliorate” per le nuove console. D’altra parte, gli appassionati della sfera arancione non vedono l’ora di giocarsi il campionato “come avrebbe dovuto essere” in un mondo senza pandemia, quindi di motivi per giocare subito NBA 2K21 sulle “vecchie” PS4 e Xbox One ce ne sono, eccome.

Il trailer di NBA2K21