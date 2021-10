“NBA 2K22”, al via la stagione di basket americana, ma sul divano

In NBA 2K22 naturalmente si può giocare in modo ancora più gestionale e simulativo in modalità MyNBA/MyWNBA, nei panni del coch di una squadra che deve gestire formazioni e squadra più che i tiri in campo. Torna anche la modalità MyTeam in cui, fondamentalmente, ha vita più facile chi è pronto a versare pagamenti sotto forma di microtransazioni. Nessuno vi obbliga a pagare, sia chiaro, ma diciamo che se vorrete primeggiare in questa modalità, dovrete mettere in conto di investire euro sonanti.

È quasi lapalissiano affermare che chi ama il basket e in particolare l'NBA non dovrebbe perdersi questo gioco: è un ottovolante di modalità molto diverse tra loro, che simulano il gioco della palla a spicchi in ogni suo aspetto, dal jet set della grande città da esplorare a caccia di "missioni" per aumentare la propria notorietà alla modalità "allenatore" che vi permette di gestire ogni aspetto della squadra. E poi sì, potete anche scendere in campo e fare canestro!

NBA 2K22 è disponibile per le console della famiglia Xbox, PlayStation, pc e Nintendo Switch. È tradotto in italiano e ha un rating PEGI 3+. Esiste anche una versione "arcade" per smartphone Apple.