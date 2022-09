“NBA 2K23”, lo spettacolo del basket americano è ancora più bello

Uno dei migliori giochi sportivi in assoluto, perché ci fa sentire davvero sul campo da gioco Paolo Paglianti







Dalla Formula 1 al calcio, dal basket al football americano, i giochi sportivi si rinnovano ogni anno tra luglio e ottobre. E ogni anno, centinaia di migliaia di appassionati attendono con ansia le nuove edizioni per sapere se il più recente capitolo del loro titolo preferito sarà una rivisitazione totale con stimoli inediti, oppure un semplice aggiornamento di rose e squadre, venduto comunque a prezzo pieno.

Come FIFA e F1, "NBA 2K23" ha conosciuto un tale successo che di fatto è l’unico simulatore di basket per console e pc: un acquisto obbligato per i fan della palla a spicchi, che però negli ultimi capitoli ci aveva fatto storcere il naso per il motore grafico di buona qualità, ma un po’ superato e per gli acquisti (con soldi veri) dei giocatori nella modalità La Mia Squadra. Vediamo come è andata la nostra prova sul campo di "NBA 2K23".

Il trailer di NBA 2K23

Il primo NBA 2K pensato per la nuova generazione di console

Il capitolo 2023 di NBA ha un asso nella manica: è il primo del franchise pensato per Xbox Series X|S e PS5. Le “nuove” console (anche se ormai hanno un paio d'anni sulle spalle) vengono sfruttate a fondo da NBA 2K23, che è un vero spettacolo per gli occhi e ha caricamenti fulminei. Meglio evitare, almeno per ora, la versione pc che, come si può verificare dalle recensioni utente su Steam, risente invece di grossi problemi di ottimizzazione.

Oltre alla grafica migliorata e alle animazioni incredibilmente fluide, anche il gameplay è stato rivisto: piccoli tocchi che verranno notati soprattutto dai fan più accaniti, ma che avvicinano ancora maggiormente l’esperienza di gioco a quella che vediamo in tv nelle vere partite di NBA. L’intelligenza artificiale dei compagni di gioco e degli avversari, gli scatti e i passaggi, tutto risulta più veloce e realistico. Arriva anche un nuovo sistema per controllare il tiro a canestro: all’inizio può sembrare un po’ spiazzante, ma una volta capito non solo risulterà immediato e intuitivo, ma anche premiante nei confronti dei giocatori più abili.

Le modalità di gioco di NBA 2K23

Qualche novità arriva anche nelle tradizionali modalità di gioco. La nostra preferita rimane "La Mia NBA", che vi permette di scegliere una squadra (attuale o “storica”) e portarla fino ai playoff e alla conquista dell'anello. Si può scegliere tra quattro “epoche”, dai mitici Magic Vs Bird a Jordan, dal periodo d’oro di Kobe a quello attuale. Come ulteriore omaggio a Micheal “Air” Jordan, troviamo le sue “challenge” che ripropongono 15 sfide storiche della sua carriera. 2K è riuscita a ricreare con una cura pazzesca team e campionati degli ultimi 40 anni, al punto da sembrare quasi un documentario interattivo completissimo e molto soddisfacente.

Poi c’è l’immancabile modalità "My Team", l’equivalente NBA del "FUT" di FIFA. Qui si può assemblare il team dei propri sogni e giocare online con altri giocatori umani, ma il prezzo da pagare è in euro visto che si paga con valuta reale. Se siete interessati a questa modalità, vi consigliamo di prendere in considerazione l’acquisto della versione “Jordan Edition” di NBA 2K23, che include 100.000 crediti per questa modalità.

La modalità "Mia Carriera" propone quest’anno un giocatore, che finite le scuole superiori, si lancia verso l’olimpo dell’NBA tra le polemiche di un draft discusso da media e tifosi. Una strada in salita per il nostro alter ego, che partirà immediatamente tra i grandi, con match coinvolgenti e avversari impegnativi. Abbiamo apprezzato il minor numero di filmati rispetto alle edizioni del passato, ma siamo sicuri che c’è ancora spazio per migliorare questa modalità single player. Solo nelle versioni Xbox Series X|S e PS5, troviamo anche la modalità “The City”, che in pratica è un piccolo mondo aperto in cui affrontare delle “missioni” con il nostro alter ego, quasi fosse un gioco di ruolo.

Il miglior gioco di basket in assoluto

Sarebbe facile promuovere NBA 2K23 come il miglior gioco di NBA, essendo anche l’unico simulatore di basket esistente sulla piazza con questa qualità e completezza. Ci spingiamo un po’ più in là: NBA 2K23 è uno dei migliori giochi sportivi in generale, perché riesce a offrire una simulazione appagante e che ci fa sentire davvero sul campo da gioco, permettendoci di gestire la squadra, i passaggi e la palla proprio come vorremmo. I precedenti capitoli erano già ottimi, sia chiaro, ma quest’anno 2K Games è riuscita a ritoccare i punti giusti per migliorare ulteriormente l’esperienza, slegandosi dalle console di vecchia generazione. Rimane qualche piccolo difetto nel gameplay, che troviamo abbastanza trascurabile, e una modalità "The City" che potrebbe fare molto di più, ma forse meriterebbe quasi un gioco a se stante.

NBA 2K23 è disponibile in due versioni: la “nuova generazione” per Xbox Series X|S e PS5, e quella “vecchia generazione per le console PS4 e Xbox One, che ha anche meno modalità di gioco. Lo troverete anche per Nintendo Switch e pc. Il gioco è tradotto in italiano (solo sottotitoli) e ha un rating di età PEGI 3+.