“NBA 2K24”, il basket al suo massimo splendore

Il nuovo capitolo della fortunata serie di NBA2K è dedicato proprio alla maglia "24" di Kobe Bryant, la star del basket USA tristemente scomparsa qualche anno fa in un incidente aereo. Kobe troneggia sulla copertina del gioco e a lui è dedicata una modalità speciale del videogame, i "Mamba moments", che fa rivivere alcune tra le partite e azioni indimenticabile dell'asso dei Lakers. Un omaggio che dimostra la passione dei developer, che ogni anno cercano di migliorare il loro videogame nonostante domini incontrastato la categoria dei videogame di basket. Quest'anno, però, il rischio è di continuare a pagare per poter giocare a "NBA 2K24", quindi occhio al portafogli.

Il trailer

Sebbene il motore del gioco sia comunque rimasto ancorato alle versioni precedenti e alle console PS4 e Xbox One, in modo da permettere a chi non ha una console recente di giocare comunque, ci sono diverse novità che testimoniano l'evoluzione dal capitolo precedente. Tiri più realistici, una maggiore verosimiglianza nelle mosse e nelle azioni dei giocatori sul parquet digitale, ripresa via motion capture dai player e dalle partite giocate, così come un sistema di controllo riveduto e corretto, assai più appagante anche se è ora è ancora più difficile fare punto. Ci ha colpito in particolare la quantità di animazioni sempre diverse che si attivano in ogni specifica situazione - contrasti a due o tre giocatori, lanci fuori area, finte: è il nuovo sistema ProPlay, e funziona splendidamente.

Ritorna anche la "Città" che permette di esplorare una piccola metropoli virtuale - un po' come se fossimo in "GTA" - e "vivere" l'esperienza del giocatore anche fuori dal campo, tra allenamenti e partite street ball. Potete comprare magliettine e scarpe nuove, parlare con i vostri amici e competitor, sfidare i giocatori e vivere come una star dell'NBA.

Il trailer Mamba Moments

"NBA 2K24" sarebbe quindi un canestro da tre punti perfetto, se non fosse rovinato dalle microtransazioni. Come succede sempre più spesso nei videogame sportivi, chi vuole lanciarsi nel multiplayer competitivo - qui si chiama "La Mia Squadra" - deve rassegnarsi a prestazioni sotto la media con giocatori semi sconosciuti o a mettere mano al portafoglio e pagare con euro sonanti per acquistare pacchetti e card dei giocatori più performanti. Non è la prima volta che ci lamentiamo della strada scelta dagli sviluppatori di "NBA 2K24", ma il capitolo di quest'anno è ancora più ostinato nello spingere l'acceleratore sugli acquisti e sulle micro transazioni, al punto che abbiamo abbandonato quelle gare, rinunciando a una buona metà del divertimento. Considerando che il gioco viene venduto a prezzo pieno e non è una App scaricabile gratuitamente sul cellulare, la situazione ci lascia piuttosto perplessi.

"NBA 2K24" è un ottimo videogame di basket, il più aggiornato a livello di statistiche, squadre e giocatori, azzoppato da un sistema di microtransazioni particolarmente esigente. Se però vi dedicherete alle partite singleplayer o con amici, avete trovato il titolo per rivivere l'emozione delle partite tra campioni a casa vostra.

"NBA 2K24" è disponibile per console e PC ed è tradotto in italiano. Il gioco ha un PEGI età consigliata di 3+.