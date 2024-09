“NBA 2K25”, un gioco tutto nuovo e sempre più realistico

Il miglior videogioco di basket è stato completamente rinnovato Paolo Paglianti







Spesso, quando parliamo di videogiochi sportivi, ci rendiamo spesso conto di come la “nuova” versione di un franchise contenga squadre aggiornate, leggere migliorie e qualche ritocco grafico: “NBA 2K25” è fortunatamente la classica eccezione. Dopo anni di limature più o meno impattanti, il capitolo 2024 finalmente cambia davvero marcia.

Il trailer di NBA 2K25

Non che il capitolo uscito circa 12 mesi fa fosse brutto, anzi. Come vi avevamo raccontato nella nostra prova, introduceva i classici miglioramenti che tutti ci aspettiamo in ogni nuovo episodio di una serie sportiva, ma soprattutto un sistema di motion capture che si basava sulle vere partite di NBA. Dopo un anno, provando “NBA 2K25”, ci siamo accorti di quanto fosse importante: con mesi e dozzine di partite vere esaminate dal “motore” di motion capture e con una quantità pazzesca di feedback “catturato” dal vivo, ora il videogioco è davvero più realistico in ogni suo aspetto, con un feeling di realismo senza precedenti. Ogni giocatore – non solo le “stelle” – è riconoscibile per come si muove sul campo, per le “mossettine” tipiche che vediamo in tv e ha persino una presenza fisica sul parquet diversa.

Tutto il gioco è stato aggiornato: oltre a un sensibile miglioramento nell’aspetto visivo su PS5 e Xbox Series X|S, abbiamo notato una intelligenza artificiale sempre più astuta e realistica e un sistema di controllo sempre più adattabile alla capacità del giocatore. I veterani della serie riusciranno a compiere evoluzioni e imprese degne dei supercampioni, mentre chi ha iniziato da poco il suo viaggio in “NBA 2K25” non rimarrà a secco di canestri come succedeva nei capitoli più recenti della serie.

La Città di NBA2K25

Per il resto, “NBA 2K25” ripropone il “pacchetto completo” dell’esperienza video ludica del basket su console e PC: c’è “Il Mio Giocatore” per chi vuole vivere in prima persona la carriera di una star, le “Ere” per rivivere le emozioni delle sfide del passato, il classico “MyTeam” per creare la squadra dei vostri sogni, la lega femminile del WNBA e la “Città” dove muovervi “à la GTA” in una piccola metropoli fittizia. Restano anche le microtransazioni, ormai presenza fissa di queste esperienze. Naturalmente, nulla vi vieta di giocare le partite della stagione e evitare acquisti aggiuntivi. Nota particolarmente positiva per chi gioca su PC, “NBA 2K25” segna l’arrivo della versione PS5 e Xbox Series X|S su computer, mentre negli anni scorsi questa versione era ancora, incomprensibilmente, ancorata a quella della PS4 e Xbox One.

“NBA 2K25” è disponibile per praticamente qualsiasi console, compresa Nintendo Switch, ed è tradotto nella nostra lingua. Ci possono giocare davvero tutti, avendo un PEGI età consigliata 3+.