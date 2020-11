“Need for Speed: Hot Pursuit Remastered”, un tuffo indietro di 10 anni

Come guardie e ladri, ma al volante

Need for Speed è una delle serie di videogiochi più antica: è nata nell’antidiluviano 1994, quando uscì il primo capitolo per PC e PlayStation, e conta più di 25 capitoli. Nella sua carriera abbiamo visto dei Need for Speed più simulativi, altri pensati per le corse sportive o ambientati in mondi “aperti” tutti da esplorare. Tuttavia, la sua anima “vera” è quella delle corse clandestine, sfidando gli altri concorrenti e soprattutto sfuggendo alla polizia.

Hot Pursuit, oggi come nel 2010, propone al giocatore il doppio ruolo del fuggitivo, che corre per la gloria e la passione per la velocità, e quello del poliziotto, che deve acchiappare i racer clandestini. Qua si fa alla vecchia maniera: quando il poliziotto vede una Pagani che va più veloce di un aereo al decollo o una Maserati che derapa a 250 km/h, gli va addosso con tutta la furia e la pesantezza della sua auto “interceptor”.