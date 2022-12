“NFS Unbound”, corse illegali a Lakeshore City

Sportellate e derapate: nel nuovo gioco di Criterion l'unica legge è "divertirsi" Paolo Paglianti







Dal 1994, “Need for Speed” è sinonimo di corse senza regole, sportellate in curva, derapate incendiarie e sfide con auto della polizia. Un franchise che ha saputo rinnovarsi costantemente, cambiando pelle da un episodio all’altro, passando dalle gare più pulite e simulative di “Shift” a quelle più lineari e fuorilegge di “Most Wanted”, dal doppio ruolo poliziotto/fuorilegge di “Rivals” alle gare diurne e notturne di “Heat”.

“Unbound” è il nuovo capitolo che ci mette al volante per le strade di Lakeshore City, città immaginaria che ricorda la topografia di Chicago. Una mappa totalmente esplorabile e una alternanza notte/giorno ripresa da “Heat” in cui gestiremo il garage, acquisteremo nuove auto da personalizzare con aggiunte estetiche di ogni tipo e tuning per migliorare le prestazioni, per poi lanciarci in gare illegali senza esclusione di colpi.

Il trailer

Il cuore del gioco sono proprio questi “ritrovi” in cui gareggiare contro i rivali: partecipare a un evento ha un costo in dollari e quindi dovremo per forza scegliere tra gli eventi disponibili, partecipare a tutti è quasi impossibile. Le gare sono adrenaliniche: “Unbound” è lontano non solo dai simulatori di racing come “Assetto Corsa”, ma anche da giochi come “Forza Horizon”. Qui si può andare a sbattere contro un muro a 180 km/h senza che succeda nulla, si rimbalza e si continua la gara, perdendo giusto qualche manciata di secondi.

L’anima del gioco è guidare in modo “tamarro” – derapate, contromano, in scia agli avversari – per accumulare potenza nel nos e scatenarla nei rettilinei, dove si potranno superare i concorrenti più avanti. Sfrecciare a 250 km/h per le strade cittadine o i percorsi nelle campagne appena fuori Lakeshore City, dà quel brivido che solo i racing più riusciti riescono a creare, non a caso il gioco porta la firma del developer Criterion.

Dopo qualche gara, noterete che c’è il solito effetto “elastico”, gli avversari controllati dalla console si adeguano grossomodo alla nostra andatura e sono costantemente insidiosi, pronti a sfruttare ogni nostro errore. Non essendoci modo di “riavvolgere” gli ultimi istanti di gara in caso di rovinosi incidenti o errori di traiettoria, ogni corsa va vissuta fino alla fine perché basta un’incertezza o un errorino a due curve dal traguardo per veder sfumato il podio. Dopo ogni ciclo giorno/notte, si hanno un massimo di cinque possibilità di ricominciare una gara: un meccanismo apprezzabile perché spinge ad "accettare" un risultato non perfetto, in modo da lasciare un “restart” alla gara successiva.

Il mondo di gioco è vario ed esteso, ma un pochino vuoto. Rispetto ad altri giochi come “Forza Horizon”, per esempio, manca la valanga di attività secondarie: in “Unbound” ci si sposta semplicemente dal garage al luogo della gara e poi si torna a casa per passare alla giornata successiva. È importante tornare al garage anche per incassare i premi, perché se si viene fermati dalla polizia, si perde tutto il contante non “salvato” nel garage. C’è da dire che la polizia, in “Unbound” è poco più di un fastidio: durante le gare non ostacola mai seriamente e nelle situazioni di inseguimento si semina senza troppi problemi.

L’aspetto visivo di “Unbound” è davvero sfizioso: il gioco ha una grafica realistica, molto vicina al fotorealismo, con giochi di luci e riflessi che la rendono davvero eccellente. Non stupisce che il gioco sia solo per console di ultima generazione. Sulla grafica foto realistica, però, il gioco sovrappone effetti “cartoon”: quando si derapa, si vede un fumo colorato uscire da sotto gli pneumatici, mentre quando si salta da un trampolino si disegnano delle “ali” sui lati dell’auto. Una piacevole variazione sul tema, che caratterizza ulteriormente “Unbound”.

Un plauso finale al doppiaggio in italiano, realizzato con molta cura e caratterizzazione dei personaggi, e che aiuta a farsi coinvolgere dalla “trama” del gioco.

“Need for Speed: Unbound” è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC; il gioco è completamente tradotto nella nostra lingua e ha un PEGI età consigliata 7+.