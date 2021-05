“Nier Replicant”, è ora di riscoprire un classico della PS3

Innanzitutto, un po’ di storia: il Nier originale del 2010 uscì in due versioni – Replicant e Gelstat, rispettivamente per il mercato nipponico e occidentale. Queste due versioni avevano delle differenze non trascurabili – per esempio, in Gelstat il protagonista è il padre della ragazzina ammalata, non il fratello. Questo remake fa riferimento alla versione che – fosse un film - potremmo definire “Director’s cut”, ovvero quella più vicina alla visione degli autori, ovvero Replicant. Più di recente, è uscito Nier Automata (2017), un seguito ambientato centinaia di anni dopo Replicant e con un sapore quasi cyberpunk. Il remaster Nier Replicant Ver 1.22474487 arriva proprio sull’onda del successo di Automata, e sebbene non modifichi l’impianto originale del gioco, lo “aggiorna” in diversi aspetti. Prima di tutto, quello visivo: il gioco “gira” in 4K sulle console più recenti, e i problemi tecnici di rallentamenti sono stati completamente eliminati. Il mondo di Nier è identico all’originale e quindi diviso in tante mappe di dimensioni non enormi, ma i caricamenti tra una zona e l’altra sono praticamente immediati e non più fastidiosamente lunghi. Il miglioramento principale è però nel sistema di combattimento: il protagonista e i suoi amici dovranno combattere praticamente a ogni passo della loro esplorazione, e ora i controlli di magia, parete e attacchi fisici sono nettamente più intuitivi e fluidi. Esiste anche un livello di difficoltà “facile” in cui in pratica il team di avventurieri combatte automaticamente, e per essere sconfitti bisogna proprio impegnarsi – perfetto per chi vuole godersi la storia e darsi da fare il meno possibile nelle battaglie. Inoltre, la nuova versione include dei contenuti esclusivi, come storie “secondarie” e nuovi dungeon da esplorare. A proposito, la colonna sonora di Nier è senz’altro tra le migliori che abbiamo mai sentito da quando abbiamo iniziato a video giocare sul Vic-20.

Nier Replicant Ver 1.22474487 è un classico meno noto dei “soliti” Zelda e The Witcher, dal taglio molto “nipponico”. Se velo siete persi nel 2010 o, semplicemente, non eravate ancora appassionati di videogiochi, questo nuovo remake è l’occasione perfetta per vivere un’avventura avvincente e dall’atmosfera affascinante. Il remake “corregge” i difetti strutturali, anche se non tocca l’integrità del gioco. Se siete disposti a giocare un gioco di ruolo dalla grafica un po’ arcaica e squadrata e accettare qualche aspetto “vecchia scuola”, scoprirete un’avventura magnifica, che ha senso giocare anche più volte.

Nier Replicant Ver 1.22474487 è disponibile per Xbox One /Series X, PlayStation 4/5 e PC. I testi sono in italiano, mentre il parlato è in inglese. Il PEGI del gioco è 18+.