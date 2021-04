“Outriders”, alla conquista di Enoch nel nuovo shooter sci-fi

I giocatori con più esperienza avranno già riconosciuto lo stile a cui si ispira Outriders . Siamo a metà strada tra l’ambientazione di un mondo alla "Gears of War" (qui la nostra recensione) e un sistema di gioco alla "The Division" (qui la nostra recensione del secondo episodio). Parliamo di mostri sacri, di giochi che ci sono piaciuti tantissimo e in cui abbiamo speso dozzine di ore, da soli o con gli amici. Outriders funziona con questo mix potenzialmente esplosivo? Da una parte, il combattimento è veramente solido: quello che i gamer appassionati chiamano “gunplay”, ovvero la sensazione di “sparare” in modo appagante e imbracciare un fucile virtuale d’assalto e non uno spara palloncini colorati, in Outriders è riuscitissimo. Non è una sorpresa: il gioco è stato realizzato dagli autori di Painkiller e Bulletstorm, due tra i migliori sparatutto degli ultimi decenni. Dall’altra parte, l’ambientazione e la narrazione di Outriders sono lontani dalla perfezione e non sono riusciti a catturarci, specie nelle fasi iniziali del gioco, quanto la Washington o la New York di The Division, con le loro missioni fortemente caratterizzate e l’altrettanto affascinante esplorazione. Outriders si concentra sui combattimenti e sui duelli continui, piuttosto che sull’esplorazione e la narrazione. Un po' più "action gdr", come ci aveva fatto intuire il tutorial di Outriders, non sarebbe stato male.

Outriders ha però due frecce nel proprio arco: prima di tutto, è un’esperienza “a scatola chiusa”. Sebbene i developer abbiano promesso di mantenere vivo il gioco nei prossimi mesi con nuovi contenuti, non saranno richiesti pagamenti extra o season pass. Inoltre, un sistema di “difficoltà selezionabile” vi permette sempre, in qualsiasi momento, di scalare la difficoltà dei combattimenti, in modo da non trovarvi in vicoli ciechi o dover rifare lo stesso scontro venti volte.