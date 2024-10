Persi nella nebbia del remake di “Silent Hill 2”

Il remake di uno dei videogame horror più riusciti di sempre Paolo Paglianti







James ha ricevuto una lettera della moglie Mary che gli chiede di raggiungerlo nel loro “posto speciale” a Silent Hill, la cittadina del Maine dove hanno trascorso una magnifica vacanza tempo addietro. Niente di strano, a parte il fatto che Mary è morta tre anni prima.

“Silent Hill 2” è il remake/reboot del classico del 2001 che ha scritto la storia dei videogame horror. James è inspiegabilmente attratto dalle vie desolate e oscure di Silent Hill e, nonostante scopra molto presto che la cittadina è popolata da mostri orripilanti, si ostina a esplorarne ogni angolo. Come nei migliori horror psicologici su grande e piccolo schermo, non avrete nemmeno il tempo di chiedervi perché James non scappi a gambe levate per chiamare esercito, marina e aviazione per assisterlo nella sua avventura. Si addentrerà nei quartieri di Silent Hill, accettando di combattere quasi a mani nude con mostracci davvero terribili - manichini animati con quattro gambe, infermiere con teste a piramide, e altre amenità simili - pur di ricongiungersi con l’amata moglie scomparsa.

Il trailer di Silent Hill 2

E, in effetti, si combatte spesso in “Silent Hill 2”. I mostri emergono all’improvviso dall’onnipresente nebbia, oppure dagli angoli più bui degli edifici. James potrà difendersi con qualche arma bianca improvvisata, come tubi arrugginiti e assi di legno, e se è proprio fortunato, con qualche colpo di pistola. Scoprirete presto che la sua radiolina emette dei disturbi caratteristici quando i nemici si stanno avvicinando e farete dozzine di salti sulla sedia sentendo il crepitio (su PS5, direttamente dal joypad!) perché vorrà dire che qualche mostro sta per dedicarvi le sue orribili attenzioni. Kit di pronto soccorso e medicamenti sono assai rari e capiterà spesso di essere feriti gravemente e di trascinarvi impauriti nel buio a caccia di qualche ristoro nascosto tra i negozi abbandonati e infestati.

Oltre ai combattimenti, ci saranno gli astrusi enigmi. Per aprire porte, trovare chiavi o attivare meccanismi, dovrete risolvere parecchi puzzle, simili a quelli che trovereste in una Escape Room, di quelle fatte bene. Un esempio (perdonateci il piccolo spoiler): in un bar all’inizio del gioco, troverete un jukebox con un disco mancante. Ovviamente, il disco sarà nel negozio locale di musica, ma solo una metà, che dovrete unire all’altro frammento scovando un flaconcino di colla. Una volta unito il disco e trovato il meccanismo mancante del juke box, sentirete il brano preferito di Mary e si aprirà una porta del bar. Nulla di logico, ma non interessa a nessuno. Trovare gli enigmi e risolverli, vivendo la tensione da horror psicologico, in cui ogni ombra sembra un mostruoso avversario, è il piacere di “Silent Hill 2”.

Il gameplay di Silent Hill 2

Per godersi questo remake non serve aver giocato il primo capitolo, visto che i personaggi tra i due titoli cambiano completamente. L’unico “fil rouge” che li unisce è la città di Silent Hill, vera protagonista del franchise insieme alla sua immancabile e a volte impenetrabile nebbia. Il remake appena uscito per PC e PS5, peraltro, non è identico al gioco originale: ambientazioni e situazioni sono simili, ma mischiate tra loro, come in incubo in cui sognate di nuovo lo stesso incubo. Chi lo ha giocato nel 2001, ritroverà le location e i nemici, anche se in un ordine diverso. Ci sono anche molti più enigmi e il gioco dura quasi il doppio (circa 20 ore invece di 10). Tuttavia, da appassionati del gioco originale, consideriamo questo remake “re-immaginato” rispettoso e fedele nello spirito al “Silent Hill” di inizio millennio. Chi invece affronterà questo horror digitale per la prima volta, scoprirà uno dei pochi videogame che possono fare paura per davvero, come i migliori film del genere. E come nei film horror di qualità, non pretendete di comprendere ogni sfaccettatura della storia da incubo che vivrete in prima persona.

“Silent Hill 2” è disponibile per PC e PS5 (prima o poi, dovrebbe arrivare anche per Xbox). I testi sono tradotti nella nostra lingua, e come prevedibile ha un PEGI età consigliata rigorosamente 18+.