“PGA Tour 2K23”, ovvero come giocare a golf seduti sul divano

Al momento è il miglior gioco di golf disponibile, anche se con una grafica un po' datata Paolo Paglianti







Qual è la differenza tra una buona simulazione sportiva su console e una che non funziona e non diverte? Non abbiamo dubbi: quello che rende un FIFA, un PES o un Formula 1 un gran titolo è la capacità di riprodurre lo spirito dello sport simulato e renderlo "verosimile" con un joypad in mano. Con i giochi di guida è semplice: se quando pilotiamo usando un joypad abbiamo la sensazione di guidare un autovettura, il gioco è riuscito. Altrimenti, finisce presto nel dimenticatoio. Riuscire a simulare il movimento di una mazza da golf con un joypad, se ci pensate bene, non è per niente facile, soprattutto i diversi tipi di colpi che derivano da piccolissime variazioni nello swing e nel punto di contatto con le palline.

Il trailer di "PGA Tour 2K23"

Forse per questo motivo, gli sviluppatori di "PGA Tour 2K23" hanno costruito il loro nuovo gioco attorno a un sistema di controllo personalizzabile secondo le proprie preferenze. A fianco del collaudato, ma a volte un po’ troppo complicato "swing" con le levette del joypad, potrete scegliere l'inedito controllo con la pressione di un tasto a tre impulsi. In pratica, premendo con intensità differenti lo stesso pulsante del joypad, riuscirete non solo a imprimere potenza, ma anche a decidere la precisione del tiro. Rimanendo invece sull'ormai "classico" sistema con le levette analogiche, è stata introdotta un'importante novità, ovvero il timing necessario nella transizione tra upswing e downswing che determinerà enormemente la precisione di ogni tiro. Ci vuole un po' di pratica per riuscire a padroneggiarlo e il tutorial è consigliatissimo, ma in seguito si riuscirà ad avere un controllo nettamente superiore che in passato.

"PGA Tour 2K23" arriva dopo due anni di attesa, i developer hanno "saltato" come uscita il 2021 e hanno quindi concentrato nuove idee e miglioramenti per questo nuovo capitolo. In generale, abbiamo notato un buon lavoro di rifinitura che ha migliorato ulteriormente l'esperienza di gioco. Non siamo ai livelli della spettacolarità e della grafica ultrarealistica degli ultimi giochi sportivi, anzi, forse il comparto grafico è proprio l'unico aspetto deludente di questo titolo, sembra un gioco appartenente alla vecchia generazione di console. Nonostante questo, "PGA Tour 2K23" ci ha convinto e possiamo considerarlo il miglior gioco di golf disponibile al momento, non solo per assenza di rivali degni di nota, almeno in attesa del reboot del franchise di EA Sports, atteso per la primavera del 2023.

C'è tutto quello che pensiamo sia necessario per un simulatore di golf: la modalità "mia carriera" (è una nostra traduzione, il gioco è tutto in inglese senza neanche i sottotitoli nella nostra lingua) ci permette di creare il nostro alter ego golfista, assegnando dei punteggi in varie abilità tramite quattro "modelli base", ovviamente modificabili. Dovremo competere in una serie di tornei e uscire vittoriosi per qualificarci per l'ambitissima FedEx Cup.

Ecco, se dobbiamo trovare un difetto, in "PGA Tour 2K23" mancano molti dei tornei più famosi, come gli US Open, i Masters e via dicendo). Certo, ci sono più di 300.000 percorsi creati dagli utenti e compatibili con la nuova versione, ma dal gioco su licenza ci saremmo aspettati qualche torneo prestigioso in più. Non mancano però alcuni golfisti "veri", come Bubba Watson, Jon Rahm, Justin Thomas, Brooke Henderson o Lexi Thompson, né naturalmente Tiger Woods che presta il volto anche per la copertina del gioco.

Una graditissima novità è la modalità Topgolf, che vi permette di giocare alla versione indoor del golf, lanciando le palline verso degli "obiettivi" sfidando amici o l'intelligenza artificiale. Non è solo divertente, ma anche un buon metodo per fare un po' di pratica con il nuovo sistema di controllo. Parlando di novità, arrivano anche tre nuovi percorsi, che si aggiungo alla quindicina già presenti dal capitolo precedente. A questi percorsi, se ne aggiungeranno altri già promessi dal publisher nei prossimi mesi. Nel gioco troverete anche le microtransazioni, ovvero degli acquisti da effettuare con euro veri e propri, ma che nel caso di "PGA Tour 2K23" riguardano solo aggiunte cosmetiche, come abiti brandizzati, che non hanno alcun impatto sul gameplay.

"PGA Tour 2K23" è disponibile per Xbox One e Series X|S, PlayStation 4 e 5, e PC. Il gioco ha un rating di età consigliata 3+ ed è totalmente in inglese - non esistono neanche i sottotitoli in italiano.