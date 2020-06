PlayStation 5: la presentazione e i giochi

12 Giugno 2020 | 10:05 di Paolo Paglianti

Arriverà alla fine dell’anno e non sappiamo quanto costerà, ma già la amiamo. La nuova PS5 finalmente si è mostrata al pubblico: una linea curva e avverinistica in blu, bianco e nero, molto lontana dai “blocchi” neri della PS3 e PS4. Al lancio, che molto verosimilmente sarà verso novembre 2020, saranno disponibili due versioni: la classica console con lettore Blu Ray 4K e una “all digital” senza lettore, un po’ come ha già fatto Microsoft con la Xbox One S senza lettore dischi.

Durante la presentazione in streaming dell'11 giugno, Sony ha sottolineato nuovamente che l’asso nella manica della PS5 sarà l’hard disk SSD, ovvero un disco da circa 1TB superveloce, più simile a quello che abbiamo sui pc moderni e negli smartphone, piuttosto che ai vecchi dischi meccanici e lenti. La nuova PS5 sarà già in grado di supportare l’uscita 8K, con uno sguardo al futuro. Naturalmente, grafica sempre più foto realistica grazie a delle specifiche tecniche che la rendono circa 5 volte più potente e veloce della PS4.

Arriva anche il nuovo controller, pure lui bianco, nero e blu: il DualSense, che ripropone i classici tasti della Playstation con un design tutto nuovo e altrettanto futuristico. Tra le periferiche supportate, anche delle cuffie audio 3D (ovviamente Sony) in grado di avvolgere il giocatore con suoni incredibilmente realistici, mentre non sembra esserci all’orizzonte, almeno nell’immediato, un nuovo caschetto VR. Potremo però utilizzare quello “vecchio” sulla PS5.

La console senza giochi è come un’auto senza ruote: Sony lo sa molto bene e infatti ieri sera ha presentato anche diversi nuovi videogame che verranno lanciati insieme a PS5 e nei mesi successivi, di cui vi parliamo qui sotto. Sony ha anche confermato che i “i top 100 titoli” della PS4 saranno immediatamente compatibili con PS5, quindi potrete “portarli” e giocarli sulla nuova console senza doverli ricomprare. Quali siano questi “top 100 titoli” non è ancora noto, ma lo sapremo nei prossimi mesi. Per ora, bocche cucite sul prezzo al consumatore, anche se voci di corridoio parlano di circa 650 euro.

Le “due” PS5 in tutto il loro splendore moderno

Il controller DualSense

I videogiochi annunciati

Gran Turismo 7 Nella scuderia delle esclusive Sony, Gran Turismo occupa un posto privilegiato: è sempre stato una delle “killer App”, quei giochi che da soli giustificano l’acquisto della console PlayStation. Per la PS5, ovviamente non può mancare un Gran Turismo, anche se non siamo certi che arriverà immediatamente al lancio.

Horizon Forbidden West Squadra che vince, non si cambia. Sony sfodera per il lancio della PS5 il seguito di uno dei giochi migliori della “generazione PS4”, Horizon Zero Dawn. Il nuovo capitolo, che ha per protagonista sempre l’inossidabile Aloy, propone una nuova sfida: dopo aver battuto e domato le macchine infernali del mondo “preistorico” di Zero Dawn, ora tocca avventurarsi verso ovest per combattere una nuova minaccia. Non sappiamo quando uscirà, ma stiamo già affilando le punte di freccia per l’arco di Aloy.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Seguito più o meno diretto dello Spider-Man classe 2018, Spider-Man: Miles Morales è una esclusiva PS5 disponibile molto probabilmente al lancio della console. Lo Spider-Man del 2018 è uno dei migliori videogame degli ultimi anni, che consente al giocatore di volteggiare tra i grattacieli di New York come mai prima. Grande attesa per questo nuovo capitolo che ha per protagonista lo Spider-Man Miles Morales, già visto al cinema nello splendido Spider-Man a cartoni animati, Un nuovo universo.

Demon’s Souls Un videogame talmente rivoluzionario da creare un genere, quello appunto dei Souls. Giochi difficili in modo estremo, dove il giocatore sa già che morirà più e più volte prima di riuscire a battere un certo nemico. Stiamo parlando di Demon’s Souls, videogame per cui esiste quasi un culto tra i gamer di tutto il mondo: il primo capitolo, uscito nel 2009 (in Italia 2010) addirittura per PS3, verrà ricreato per PS5 con una grafica 4K che sfrutterà le potenzialità della nuova console.

Resident Evil Village L’ottavo capitolo (anche se contando gli spin off il numero è decisamente superiore) della saga horror farà la sua apparizione sulla PS5. Non solo zombi, ma anche streghe per una ambientazione da brivido che riprende quello che è avvenuto nel precedente capitolo. Stiamo già tremando, non solo per la gioia

Project Athia Non solo seguiti e remake: su PS5 ci sarà ampio spazio anche per nuove saghe. Ne è un esempio questo interessantissimo Project Athia, che porta la prestigiosa firma di Square Enix (quelli di Final Fantasy, per intenderci). Ambientazione fantasy e gioco d’azione, un binomio che ha già catturato la nostra attenzione.

Gli altri titoli presentati ieri sera Oltre ai “titoloni”, Sony ha mostrato anche altri titoli. Per esempio, il nuovo Ratchet and Clank - Rift Apart, che vedete qui sopra, altro platform che ha fatto la storia dei videogame su console, o il ritorno di Sackboy, già protagonista di Little Big Adventure. Deathloop, dagli autori di Prey e Dishonored, che propone un’avventura “infinita” su un’isola remota in cui non si muore mai definitivamente ma da dove è impossibile fuggire. Interessante anche Stray, dove il protagonista sarà un gatto randagio che dovrà salvare una città assieme a un androide.

Oppure i combattimenti con lancia e spada di GodFall e i misteri di GhostWire: Tokyo. Sony ha anche annunciato una partnership speciale con Rockstar, che pubblicherà una nuova versione del giocatissimo GTA V “remastered” per PS5. Insomma, preparate i joypad perché ci sarà da giocare!

Di cosa sarà capace la nuova generazione di console Qualche settimana fa, Epic ha mostrato il video che vedete qui sopra. Non è un “vero” videogame, ma un demo giocabile (il personaggio si muove in tempo reale, controllato da un giocatore) che mostra i muscoli del “motore grafico” di Epic, ovvero del software Unreal 5. Moltissimi videogame che abbiamo giocato negli ultimi tre anni sono realizzati con Unreal 4, e quindi questo demo ci mostra uno scorcio molto verosimile su quello che possiamo aspettarci dalle nuove console – il demo “gira” su una PS5, ma è probabile che anche la nuova Xbox Series X, in arrivo anch’essa a fine 2020, sia capace di una grafica simile.

