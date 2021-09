PlayStation 5 Showcase, tutti i giochi in arrivo per la PS5

Il nuovo Spider-Man 2, il remaster di Uncharted, l’annuncio a sorpresa del prossimo capitolo di Gods of War, e molto altro: ci sarà da divertirsi! Paolo Paglianti







Poche, pochissime chiacchiere e tanti, tantissimi videogame da giocare. Sony inaugura la stagione autunnale, tradizionalmente la più ricca di titoli per le nostre console, con una presentazione ad altissimo contenuto videoludico - presentazione che è senz'altro tra le migliori dell’anno in campo videogame. Ci sono le “corazzate” di Sony come il nuovo Spider-Man 2,il ritorno di grandi classici come Uncharted, Star Wars Knights of the Old Republic e l’ormai immortale GTA 5, i bolidi di Gran Turismo che finalmente hanno una data di pubblicazione e poi l’asso finale: God of War – Ragnarok. Come dice Hermen Hulst, responsabile dei PlayStation Studios, Sony si concentra su “giochi che vi ricorderete, giochi che potrete trovare solo su PS5”. E come dargli torto?