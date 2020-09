PlayStation 5, svelati costo e data di uscita

17 Settembre 2020 | 9:47 di Paolo Paglianti

A novembre debutterà la nuova generazione di console, capaci di far “girare” videogame in risoluzione Ultra HD senza rallentamenti e caricamenti quasi istantanei grazie agli hard disk SSD, gli stessi che troviamo sui cellulari o sui PC. Microsoft ha mostrato le sue carte appena una settimana fa, e ora tocca a Sony. L’azienda nipponica parte da una posizione di solido vantaggio, avendo venduto (secondo le stime degli analisti di settore) grossomodo un numero doppio di PlayStation 4 rispetto alla concorrente Xbox One.

Quando arriva e quanto costa. PlayStation 5 arriverà in Italia il 19 novembre, quindi una decina di giorni dopo Xbox Series X e S (10 novembre). Due le versioni della console: l’ammiraglia “full optional” costerà 499,99 euro, esattamente come la concorrente Xbox Series X. La versione PS5 “All digital”, senza lettore ottico e pensata per chi acquisterà i videogiochi solo in formato digitale, costerà invece 399,99 euro. A differenza della “Digital” Xbox Series S (299 euro, pensata per giocare in Full HD), sarà potente proprio come la PS5 ammiraglia e in grado di far girare i giochi in 4K come la sorellona dotata di lettore Blu-Ray 4K.

Tutta la presentazione

Arriva PlayStation Plus Collection

Sony ha anche annunciato PlayStation Plus Collection: dai primi dettagli, dovrebbe essere un’aggiunta al servizio in abbonamento già esistente Plus che permetterà ai giocatori PS5 di godersi i classici della PS4 in formato digital sulla loro nuova console senza spendere un centesimo in più. Tra i titoli annunciati segnaliamo Uncharted 4, Battlefield 1, God of War, Resident Evil VII, Detroit, The Last of Us Remastered.

La presentazione di Sony è stata anche l’occasione per vedere alcuni dei titoli che “gireranno” sulle prossime console, compresa la conferma che il nuovo God of War 2: Ragnarok è in lavorazione, ovviamente solo per PS5!

Hogwarts Legacy

Finalmente, un nuovo videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter! È un gioco di ruolo e d’azione, in cui guiderete un apprendista mago nell’Inghilterra di fine 1800. Arriverà nel 2021, anche su Xbox One/Series X e PC.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Uno dei titoli di punta di PS5, esclusivo sulla nuova console Sony. Le avventure dello Spider-Man Miles Morales dovrebbero arrivare entro la fine del 2020.

Call ofDuty: Black Ops Cold War

Sony ha mostrato un trailer molto lungo dell’imminente Call of Duty, in uscita il 13 novembre (per tutte le console e PC). COD non ha bisogno di presentazioni: questa volta si combatte in single player e multi nel periodo della Guerra Fredda.

Final Fantasy XVI – Awakening

Un altro titolo molto “giapponese” e che ha segnato la storia dei videogame: il nuovo Final Fantasy arriverà nel 2021 (speriamo) per PS5 e PC.

Resident Evil Village

Può mancare un Resident Evil nella next generation di console? Village arriverà a tormentarvi nel 2021 su PS5, Xbox Ones Series X e PC.