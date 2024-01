“Prince of Persia: The Lost Crown” e le sue affascinanti piattaforme

Un viaggio da “Mille e una notte” vi aspetta in “Prince of Persia: The Lost Crown”. Il principe Ghassan è stato rapito e portato nel tentacolare Monte Qaf, un luogo favoloso dove le leggi del tempo e dello spazio tendono a infrangersi. Toccherà a Sargon e agli altri membri degli “Immortali”, la guardia del principe, esplorare le profondità della montagna, abbattere le quintalate di nemici, e salvare Ghassan dalle grinfie dei traditori che lo hanno rapito.

Noi impersoneremo Sargon: armati di coraggio, determinazione e soprattutto una coppia di spade letali, dovremo esplorare le diverse ambientazioni del Monte Qaf – che includono un’intera città, ma anche dei livelli pieni di vegetazione o ghiacciati – e combattere contro una miriade di avversari, compresi gli insidiosi e potentissimi boss di fine livello.

Il trailer di“Prince of Persia: The Lost Crown”

“The Lost Crown” è il nuovo capitolo della serie di videogame di Ubisoft a dir poco storica - il primo episodio risale all’antidiluviano 1989, ed è uno dei titoli che ha fatto la storia dei videogame. Nel 2003 è uscito il remake 3D “Prince of Persia - Le Sabbie del Tempo”, che ha ispirato l’omonimo film su grande schermo, diretto da Mike Newell (“Quattro Matrimoni e un Funerale”), e con Jake Gyllenhaal e Ben Kingsley.

In “The Lost Crown” torniamo alla visuale bidimensionale del primo episodio: vedremo il protagonista Sargon di “lato” mentre corre a destra e manca, salta su piattaforme e combatte con i nemici. Certo, un prospettiva meno spettacolare del 3D di “Le Sabbie del Tempo”, ma particolarmente azzeccata per controllare con precisione millimetrica i salti e le piroette da provetto parkour di Sargon. “The Lost Crown” non è un semplice gioco di piattaforme dove bisogna attraversare i livelli uno dopo l’altro, ma un’avventura in cui dovremo esplorare a fondo ogni angolo del Monte Qaf, tornando spesso sui nostri passi per aprire porte e superare ostacoli che in un primo tempo erano inaccessibili: grossomodo ogni due-tre ore, Sargon riceve un nuovo “potere”, come la possibilità di scattare dopo un salto, che gli consentono sempre più azioni speciali e libertà. Da questo punto di vista, “The Lost Crown” appartiene a pieno titolo al genere dei “MetroidVania”, quei titoli particolarmente ricchi dal punto di vista dell’esplorazione (il nome deriva dalla fusione di due capostipiti del genere, “Metroid” e “Castelvania”). Anzi, dopo averci speso due dozzine di ore, consideriamo “The Lost Crown” uno dei migliori esponenti di questo sotto-genere, e personalmente lo collochiamo a fianco di titoli come “Hollow Knight” e “Ori and the Blind Forest”.

Non è un gioco semplice: sebbene sia possibile attivare una versione della mappa – davvero indispensabile per orientarsi nel dedalo di location della Montagna Qaf – più ricca di indicazioni, “The Lost Crown” rimane un titolo per giocatori che si vogliono impegnare a fondo, sia nell’esplorazione tra una quantità luculliana di trabocchetti e lame rotanti, sia nell’affrontare degli enigmi non certo banali, alle prese con macchine, elevatori, ingranaggi. Tra le idee intelligenti del gioco, segnaliamo la possibilità di scattare una foto davanti a un ostacolo e lasciarla sulla mappa, in modo da ricordarsi anche dopo ore di esplorazione di quel particolare puzzle, e poi la possibilità di attivare la modalità "semplice" per gli enigmi - quelli più complicati, che richiedono magari di saltare, scoccare frecce mentre siete a mezz'aria, attivare piattaforme - potete proprio saltarli del tutto.

Anche i combattimenti sono abbastanza impegnativi: i nemici sono un po’ ovunque, e man mano che ci addentreremo nelle viscere del monte, troveremo nuovi avversari sempre più potenti e veloci. E poi ci sono parecchi boss di fine livello, davvero ostinati e titanici. Trovare i loro punti deboli è il segreto per non soccombere.

Il trailer per scoprire la trama di “The Lost Crown”

D’altra parte, con una sfida così appassionate, riuscire nell’impresa è una soddisfazione doppia. Quando capirete come riuscire a raggiungere quella piattaforma così in alto o a superare quel malefico nemico apparentemente imbattibile, sarà davvero entusiasmante. Se siete in dubbio, provate il demo gratuito: se vi piacerà quello che vedrete, sappiate che il gioco completo è molto più affascinante, considerando che Sargon acquisirà nel giro di qualche ora poteri e abilità molto intriganti.

“Prince of Persia: The Lost Crown” è disponibile per Xbox One e Series X|S, PS4 e 5, PC e Nintendo Switch. Il PEGI età consigliata è 16+, e il gioco è tradotto in italiano – ma solo nei testi, il doppiaggio rimane in inglese.