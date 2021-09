“Psychonauts 2”, un (divertente) viaggio tra i meandri della mente

Lo diciamo con ammirazione, sia chiaro: Psychonauts 2 è un gioco “vecchio stile”. L’esplorazione premia il giocatore che cerca in ogni angolo e va a caccia di ogni oggetto collezionabile, e difficilmente rimarrete delusi se dedicherete un po’ di tempo a vedere “cosa c’è la dietro”. I combattimenti sono magari un po’ meccanici e ripetitivi, ma si risolvono abbastanza velocemente per lasciare spazio al vero spasso del gioco – seguire la storia e scoprire cosa si sono inventati gli autori del gioco per il prossimo, pazzo, visionario livello.

Graficamente il gioco non sfrutta le console di ultima generazione, e i poligoni sembrano sempre scolpiti nella roccia. Poco male, perché se tecnicamente il gioco non è all’avanguardia, allo stesso tempo crea uno scenario affascinante dopo l’altro, con una varietà letteralmente mostruosa. Nonostante sia un gioco “vecchio stampo”, non è particolarmente ostico e anzi è possibile calibrare la difficoltà riducendo i rischi di morte prematura del protagonista.

Psychonauts 2 è disponibile per PC, Xbox One/Series X|S, e PS4/PS5. Su PC e Xbox è incluso dal giorno dell’uscita nel Game Pass, l’abbonamento “all you can play” di Microsoft che per un canone fisso di circa 10 euro al mese permette di giocare circa 150 giochi senza spendere un centesimo extra – e che peraltro include lo storico, primo episodio. Il gioco ha i sottotitoli in italiano ed è classificato PEGI 12+.