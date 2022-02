“Rainbow Six Extraction”, a caccia di alieni insieme agli amici

Un team di tre giocatori contro una miriade di mostri con troppi tentacoli: solo collaborando riusciremo a sopravvivere! Paolo Paglianti







New York non conosce pace, almeno nei videogame di Ubisoft. Il publisher di videogame celebre per Assassin’s Creed e Far Cry ha già ambientato nella Grande Mela un videogame a tema catastrofe mondiale, il primo capitolo della serie The Division, che ci ha spedito nella metropoli della costa est a debellare una devastante pandemia e i suoi creatori. Extractions racconta di un mondo invaso dagli alieni e la nostra crociata per salvare l’umanità parte proprio da New York invasa da baccelli extraterrestri. Gli alieni vogliono il nostro mondo e la battaglia per riprendercelo parte proprio da Manhattan.

In prima linea, troviamo gli operativi di Rainbow Six, le squadre speciali antiterrorismo “inventate” dall’omonimo romanzo del geniale Tom Clancy e che hanno già ispirato diversi videogiochi di Ubisoft. Se finora i nuclei speciali internazionali hanno affrontato minacce terribili, ma terrestri, come terroristi assortiti e killer senza scrupoli, ora dovranno affrontare mostri che arrivano da ben più lontano. Per l’occasione, sebbene il titolo del gioco ricordi ancora la serie, gli operativi si schiereranno sotto le insegne della React, la forza di difesa mondiale contro gli extraterresti invasori. Ma, almeno, non sono soli: Rainbow Six Extraction è un gioco pensato per essere affrontato con l'aiuto di un paio di amici in carne e ossa.

