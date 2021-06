“Ratchet & Clank: Rift Apart”, il viaggio interdimensionale su PS5

Il gioco è, in buona sostanza, un ottovolante di corse, sparatorie e emozioni adrenaliniche, con un aspetto visivo che potrebbe essere firmato Disney. Le sequenze animate, dalla qualità semplicemente eccelsa, si fondono senza interruzioni con il gioco vero e proprio: sebbene ci sia anche un po’ di esplorazione, Ratchet & Clank: Rift Apart non è un mondo aperto vero e proprio, visto che saremo molto guidati nell’avventura - a proposito, dalla sequenza iniziale ai titoli di coda ci metterete circa 15-20 ore. Certo, in molte mappe è possibile esplorare ogni angolo per trovare delle “scintille” che permettono di migliorare le armi, ma in generale saprete sempre dove dovrete andare per il prossimo obiettivo. Parlando di armi, ci si diverte un sacco a seminare distruzione tra gli sgherri di Nefarius: oltre ai classici mitra e fucilone, ci sono delle armi spassose e originali, come l’Irrigatore, che trasforma i nemici in siepi con tanto di irrigatore per qualche manciata di secondi. All’inizio sembra quasi un’arma senza senso, ma quando incontrerete i boss sopracitati circondati da dozzine di minion meno potenti, è comodissima per “congelare” il cattivone più grosso mentre fate fuori i nemici più piccoli, così da non avere distrazioni per il cugino più grosso.