“Resident Evil Village”, l’horror su console

Le “location” abitate dai quattro lord malefici sono infatti piene di enigmi e puzzle che dovrete risolvere con un po’ di astuzia e immaginazione: niente di troppo complicato, ma abbastanza elaborato da richiedere un’esplorazione approfondita delle stanze e un’analisi accurata degli oggetti che troverete. Ci sono anche tanti piccoli “segreti” che troverete curiosando in giro, che nascondono preziose munizioni o elementi per costruire pozioni curative, proiettili e persino mine. I salti sulla sedia sono garantiti sia da momenti da "jump scare" come il classico mostro che appare dietro una finestra o alle spalle, ma anche situazioni molto tese dove la paura è soprattutto psicologica. Resident Evil riesce a mixare situazioni da La Casa di Sam Raimi con altre da The Ring, dove non vedere il mostro è ancora più pauroso. Il tutto, come succedeva già in Resident Evil 7, in prima persona: rispetto alla visuale “dietro le spalle”, tipica di alcuni episodi precedenti o di giochi come Tomb Raider. Vedere direttamente dagli occhi del protagonista amplifica la sensazione di paura serpeggiante, visto che non sapete mai cosa vi sta arrivando alle spalle.