“Returnal”, esplora, spara, muori e ripeti

La struttura “casuale” del gioco rende interessante ogni partita a Returnal: certo, dovete tenere conto che il gioco “spinge” molto sulla ripetitività, e quindi dovete tener conto che vi capiterà di dover rifare l’ultima ora di gioco semplicemente perché dietro l’angolo avete trovato un mostrone che vi ha strapazzato in pochi secondi. Returnal non prevede savegame automatici – se non per pochi elementi essenziali al proseguimento dell'avventura – quindi succede spesso di dover rifare dei “pezzi” di mappa anche abbondanti. D’altra parte, sono le regole del gioco e Returnal è maledettamente divertente proprio perché vi spinge a migliorarvi "vita" dopo "vita". E poi, i panorami di Returnal sono da mozzare il fiato: è senza dubbio uno dei primi giochi veramente “next gen” per PlayStation 5, con una grafica dettagliata e veloce in 4K. Gli effetti di luce abbinati al frame rate impeccabile fanno di Returnal uno dei primi giochi che giustifica l’acquisto di una PS5, e non potrete dire “lo avrei giocato uguale su PS4”. Plauso anche per l’uso del joypad Dualsense e di tutte le sue peculiarità, in particolare il doppio uso del grilletto di sinistra per modalità di sparo alternative.

Next gen non solo visivamente, ma anche per i timpani: se abbinato a un impianto Dolby (basta anche una soundbar di media qualità), il gioco conquista una dimensione in più per come crea un’atmosfera audio davvero tridimensionale, dove il sonoro è parte del gameplay perché un rumore “là a destra” può farvi reagire e salvarvi la pelle. Solo per qualche minuto, magari, ma è già qualcosa.

Returnal è disponibile per PS5. Il gioco è completamente localizzato in italiano. Il PEGI è 16+