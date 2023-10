“Slaps and Beans 2”, Bud Spencer e Terence Hill di nuovo insieme (in un videogioco)

Il duo più spassoso degli Anni 80 e 90 torna su console con una quantità di schiaffoni epica Paolo Paglianti







Nato come progetto kickstarter, il primo “Slaps and Beans” è stato un successo: il team di developer italiani Trinity (che recentemente abbiamo incontrato alla Gamescom, la fiera di videogiochi più importante dell’anno) non è rimasto con le mani in mano e ha appena lanciato il seguito.

I protagonisti sono sempre loro: Bud Spencer, Terence Hill e i loro spassosissimi film da “Altrimenti ci arrabbiamo” a “Trinità”, da “Io sto con gli ippopotami” a “Due Superpiedi quasi piatti”. Come nel precedente capitolo, i livelli del gioco riescono a “mixare” i film molto efficacemente: si passa dallo scenario africano a quello del west, da quello della metropoli americana ai campi di football senza grossi problemi. È una vera e propria caccia alla citazione, dalle battute immortali come “Questo non lo avevo mai picchiato” alle mosse classiche dei due protagonisti, come Bud Spencer che viene circondato dagli avversari e poi li respinge tutti insieme.

Il trailer di “Slaps and Beans 2”

La maggior parte del tempo la passerete a prendere a sberloni i nemici: come nei film, la quantità di avversari desiderosi di farsi rifare i connotati è quasi infinita. I controlli sono molto semplici, bastano letteralmente due tasti del joypad: “Slaps and Beans” è giocabile veramente da chiunque.

A garantire un po’ di varietà ci pensano i puzzle, piccoli enigmi in cui il duo deve collaborare per superare piattaforme e porte chiuse, e i minigiochi che riprendono situazioni dei film con dinamiche spassosissime. Rivivrete momenti epici come il coro dei pompieri, le sfide all’ultimo wurstel e altre sequenze immortali per gli appassionati di Bud Spencer e Terence Hill.

Naturalmente, il gioco può essere affrontato anche da chi non ha mai visto i loro film, ma di sicuro sarebbe un’esperienza assai più insipida. Al contrario, è un’ottima occasione per giocare insieme ai vostri figli per far conoscere loro gli spassosi film degli anni ’80 e ’90. Il videogame è già spassoso e divertente se giocato da soli, ma insieme a un amico, partner o piccoli di casa dà veramente il massimo. Peraltro nel gioco non c’è traccia di violenza vera e propria – non muore mai nessuno, come nei film, e i nemici si fanno fuori a schiaffoni che li tramortiscono.

“Slaps and Beans 2” è disponibile per Xbox, PlayStation, PC e Switch, e ha un PEGI età consigliata 12+. Il gioco è interamente tradotto e doppiato nella nostra lingua.