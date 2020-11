“Spider-Man: Miles Morales”, stessa città, ma nuovo Spider-Man

30 Novembre 2020 | 16:11 di Paolo Paglianti

New York coperta di neve è uno spettacolo grandioso: non solo nel mondo reale, ma anche sulla nuova PlayStation 5, che mostra i muscoli della nuova generazione con un nuovo titolo ispirato al Ragno-verso, l’immaginario universo narrativo di Spider-Man.

Due anni fa, PS4 ci aveva fatto svolazzare tra una ragnatela e l’altra per New York con il primo Spider-Man, eccellente esclusiva Sony che ci era piaciuta assai. Oggi si torna a Manhattan indossando il costume di Spider-Man di Miles Morales, protagonista del godibilissimo Spider-Man: Un nuovo universo, lungometraggio animato che racconta per l’appunto come non ci sia un solo Uomo Ragno ma tantissimi altri “colleghi” di Peter Parker in altrettanti universi. Sulla nuovissima PS5 si apre quindi un “nuovo” mondo dello Spider-verso in cui, a differenza del fumetto (dove Miles succede a un Parker adulto che rimane ucciso), Miles è amico del “classico” Spider-Man ancora teen-ager e condivide con lui l’onere di difendere la città dai cattivoni di ogni risma.

Il trailer

Un nuovo Spider-Man Niente preamboli, in questo nuovo videogame si passa subito all’azione: appena installato e lanciato il gioco, vi troverete a duettare con Parker in una prima missione che è un concentrato di azione, inseguimenti e combattimenti. Durante questo primo tuffo a New York nei panni di Morales, imparerete (o vi rinfrescherete la memoria, se siete dei veterani del precedente Spider-Man) i controlli che vi permetteranno di muovermi nella Grande Mela al “modo” dell’Uomo Ragno. Non si cammina per strada, si vola tra un grattacielo e l’altro appesi alle ragnatele; non si spara ai nemici, li si mette fuori combattimento con sberloni che renderebbero orgoglioso il campione del mondo di wrestling. Non si ferma semplicemente un nemico grosso come un TIR, gli si salta sulla schiena e lo si doma come un toro infuriato. Al termine del tutorial più esplosivo degli ultimi anni, Parker passerà il testimone a Miles: dovremo cavarcela da soli, almeno per un po’.

Doppio nemico Esplorando la città come Morales, scopriremo presto che la Grande Mela deve affrontare due avversari. Il primo è la classica megacorporazione, che con la scusa di portare energia “free” e “green” alla metropoli, sta allungando i suoi tentacoli su Manhattan. La seconda è un “collettivo” contrario a questa iniziativa, che si oppone con estrema violenza alla corporazione. In mezzo ci siamo noi, che dovremo distribuire democraticamente mazzate a entrambi, sullo sfondo di una New York innevata e prossima alle festività di Natale. Oltre all'esplorazione di Manhattan e a qualche enigma, Spider-Man si basa proprio sui combattimenti corpo a corpo: sarete sempre in inferiorità numerica e dovrete imparare presto a combinare gli attacchi per poter sopravvivere. Togliere l'arma al nemico con il fucile d'assalto, acchiappare un bidone della spazzatura con le ragnatele e lanciarlo con quel gruppo di cattivoni là in fondo, proiettare l'avversario più vicino in alto e palleggiare con lui fino a metterlo fuori combattimento. Ancora meglio di quanto succedeva nei combattimenti già molto soddisfacenti di Batman Arkham Asylum e seguiti.

Cosa cambia dallo Spider-Man originale Il gioco è molto simile al precedente Spider-Man, ma aggiunge qualche gradevole novità. Miles può contare su dei poteri diversi da quelli di Parker: ha tutto il campionario di ragnatele e attacchi speciali in comune con l’amico e collega, ma in più può scatenare degli attacchi molto potenti e persino diventare invisibile per una manciata di secondi, in modo da colpire i nemici quando meno se lo aspettano. Questi due poteri inediti creano situazioni nuove e allontanano la sensazione di giocare a una riedizione dello Spider-Man del 2018. Lo Spider-Man di Miles è anche più compresso: lo finirete in 6-8 ore, gustandovi anche qualche missione secondaria.

Uno spettacolo Next Gen Spider-Man Miles Morale dà il meglio di sé anche per la grafica 4K e fluidissima sulla nuova PS5: non è certo un caso che Sony abbia sfoderato il nuovo Spider-Man come una dei due principali giochi esclusivi per il lancio di PS5 (insieme al remake Demon’s Souls). Sulla nuova console, è possibile sfrecciare tra le avenue di New York godendosi non solo una qualità grafica impareggiabile, ma anche riflessi e giochi di luce che permettono un notevole salto qualitativo dal punto di vista grafico. Non siamo ancora al fotorealismo, ma manca poco. Il gioco è disponibile su PS5 e su PS4; acquistando il gioco PS5, è possibile anche comprare la versione “remastered” dello Spider-Man originale del 2018, altrimenti non disponibile sullo store PS5.

