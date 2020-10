“Star Wars: Squadrons”, i duelli spaziali tra X-Wing e TIE Fighter

La campagna single player

La battaglia di Endor si è appena conclusa, e sia l’Imperatore che Darth Vader sono rimasti uccisi: tuttavia, l’Impero è ben lontano dall'essere battuto. La sua imponente flotta di Star Destroyer rimane la forza più potente della Galassia di Star Wars. In questo scenario inizia la campagna single player di Star Wars Squadron. Chi si aspetteva un semplice tutorial raffazzonato, come è successo in passato per il primo Star Wars Battlefront e giochi multiplayer come Battlefield, può rincuorarsi: qua la Forza scorre possente.

Le missioni single player sono molto coinvolgenti e strutturate, legate da una trama che non sfigura affatto nell’universo narrativo di Star Wars. Seguiremo le avventure di un pilota Ribelle che deve difendere la sua flotta mentre la Nuova Repubblica sta preparando un’arma in grado di battere, forse, l’Impero. Contemporaneamente, in missioni alternate, vivremo l’epica vicenda di un pilota imperiale deciso a difendere la sua fazione a ogni costo contro la feccia ribelle. In questo modo, non solo vedremo i due “punti di vista” della stessa storia, ma impareremo a pilotare i diversi caccia delle due fazioni. Partiremo dall’X-Wing, il caccia simbolo della Resistenza pilotato anche da Luke Skywalker, e il TIE Fighter, sfuggente e veloce caccia imperiale che però non dispone di scudi e quindi è efficace solo nelle mani di un pilota abile e coraggioso.